Всего через неделю зрители узнают, кто же победил в шоу "Танцы со звездами 2020". А пока в 13 эфире за возможность пройти в финал боролись одни из сильнейших пар. Кто покинул паркет в шаге от финала – узнавайте в материале.

Еще в первые минуты 13 прямого эфира "Танцев со звездами 2020" ведущие объявили, что традиционного танца за жизнь не будет. Поэтому после напряженного полуфинала объявят имя пары, которая покинет паркет в шаге от последнего выпуска.

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По результатам голосования судей, наименьшее количество баллов получили Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. А вот лидерами турнирной таблицы стали Санта Димопулос и Максим Леонов, а также Юлия Санина и Дмитрий Жук. Поэтому только зрители могли спасти своих фаворитов.

Однако в финальные минуты "Танцев со звездами 2020" ведущие объявили, что ни одна пара не покинет паркет в 13 выпуске. Все участники стали финалистами шоу и сразятся за главный кубок уже 6 декабря.

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