"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: какая пара ушла из шоу в шаге от финала
Всего через неделю зрители узнают, кто же победил в шоу "Танцы со звездами 2020". А пока в 13 эфире за возможность пройти в финал боролись одни из сильнейших пар. Кто покинул паркет в шаге от финала – узнавайте в материале.
Еще в первые минуты 13 прямого эфира "Танцев со звездами 2020" ведущие объявили, что традиционного танца за жизнь не будет. Поэтому после напряженного полуфинала объявят имя пары, которая покинет паркет в шаге от последнего выпуска.
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По результатам голосования судей, наименьшее количество баллов получили Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. А вот лидерами турнирной таблицы стали Санта Димопулос и Максим Леонов, а также Юлия Санина и Дмитрий Жук. Поэтому только зрители могли спасти своих фаворитов.
Однако в финальные минуты "Танцев со звездами 2020" ведущие объявили, что ни одна пара не покинет паркет в 13 выпуске. Все участники стали финалистами шоу и сразятся за главный кубок уже 6 декабря.
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"Танцы со звездами"
– это популярное развлекательное шоу, по условиям которого звезды в прямом эфире показывают танцевальные постановки вместе со своими профессиональными партнерами. Оценивают выступления пар жюри, в которое в 2020 году вошли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые украинские хореографы Влад Яма и Григорий Чапкис. Кроме этого, выбирать победителей шоу будут зрители, которые еженедельно будут спасать своих фаворитов от выхода из проекта.
Впервые "Танцы со звездами" появились на отечественном телевидении в сентябре 2006 года. С тех пор вышло 4 сезона, каждый из которых имел большой успех. После 6 лет перерыва легендарное шоу вернулось на экраны. В 2017 году победу одержали Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, в 2018-м – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, а в 2019-м – Ксения Мишина и Евгений Кот.
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