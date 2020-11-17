Жена украинского танцора Влада Ямы Лилиана любит путешествовать и устраивать в новых для себя местах смелые фотосессии. Лилиана Яма показала новое фото из пустыни в Дубае.

Новой фотографией жена Влада Ямы поделилась на своей странице в инстаграм. Ранее Лилиана рассказывала, как она с мужем отправилась в пустыню в Дубае и устроила там невероятную фотосессию. Теперь она показала новый кадр со съемки и поделилась эмоциями от поездки по сафари.

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Новое фото Лилианы ямы

Лилиана позировала возле автомобиля багги на фоне песка и пустыни. Женщина была одета соответственно: в черный топ и джинсовые мини-шорты, удачно подчеркивавшие стройные ножки Лилианы. Образ дополняли черные сандалии и большие солнцезащитные очки прямоугольной формы.

Лилиана вложила волосы, которые развевались по ветру, в высокий хвост. Под фото она рассказала о том дне, когда испытала невероятные эмоции.

Путешествие Влада и Лилианы Ямы по сафари

Лилиана рассказала, что после фотосессии она с Владом не смогла так рано покинуть пустыню. Поэтому танцовщик решил, что можно отправиться в сафари. На следующий день пара встретила человека, который предложил им прокатиться в багги – транспортном средстве с большими колесами и широкими шинами, используемыми в песчаных дюнах или на пляжах.

Несмотря на то, наш рейс был в тот же день, и оставалось совсем мало времени, мы, не раздумывая, согласились... Час на авто до Шарджи. По приезду – подробный инструктаж и буквально через несколько минут мы сели в багги и отправились в пустыню,

– написала Лилиана.

Жена Влада Ямы призналась, что была в предвкушении новых впечатлений, и не ошиблась. Увидев дюны снова, Лилиана призналась, что не смогла сдержать слез счастья. В этот момент хотелось обнять весь мир.

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"Прекрасно, что в какой-то момент ты ни о чем не думаешь (почти как медитация), слышишь только, как гудит мотор и следуешь за инструктором, который едет впереди и указывает путь. Эти ощущения ни с чем не сравнить..." – призналась Лилиана Яма.