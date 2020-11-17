Дружина українського танцівника Влада Ями Ліліана любить подорожувати і влаштовувати в нових для себе місцях сміливі фотосесії. Ліліана Яма показала нове фото з пустелі в Дубаї.

Новою світлиною дружина Влада Ями поділилась на своїй сторінці в інстаграмі. Раніше Ліліана розповідала, як вона з чоловіком вирушила в пустелю в Дубаї та влаштувала там неймовірну фотосесію. Тепер вона показала новий кадр з зйомки та поділилась емоціями від поїздки по сафарі.

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Нове фото Ліліани Ями

Ліліана позувала біля автомобіля багі на тлі піску та пустелі. Жінка була одягнена відповідно: у чорний топ та джинсові мінішорти, що вдало підкреслювали струні ніжки Ліліани. Образ доповнювали чорні сандалі та великі сонцезахисні окуляри прямокутної форми.

Ліліана вклала волосся, яке розвівалось за вітром, у високий хвіст. Під фото вона розповіла про той день, коли відчула неймовірні емоції.

Подорож Влада та Ліліани Ями по сафарі

Ліліана розповіла, що після фотосесії вона з Владом не змогла так рано покинути пустелю. Тому танцівник вирішив, що можна вирушити до сафарі. Наступного дня пара зустріла чоловіка, який запропонував їм прокататися в багі – транспортному засобі з великими колесами та широкими шинами, що використовуються в піщаних дюнах або на пляжах.

Незважаючи на те, наш рейс був в той самий день, і залишалося зовсім мало часу, ми, не роздумуючи, погодились… Година на авто до Шарджі. Після приїзду – детальний інструктаж і буквально через кілька хвилин ми сіли в багі і вирушили в пустелю,

– написала Ліліана.

Дружина Влада Ями зізналась, що була в передчутті нових вражень, і не помилилась. Побачивши дюни знову, Ліліана зізналась, що не змогла стримати сліз щастя. В цей момент хотілося обійняти весь світ.

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"Чудово, що в якийсь момент ти ні про що не думаєш (майже як медитація), чуєш тільки, як гуде мотор і слідуєш за інструктором, який їде попереду і вказує шлях. Ці відчуття ні з чим не порівняти… – зізналась Ліліана Яма.