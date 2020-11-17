Всесвітньо відомий бренд моди Louis Vuitton представив лімітовану колекцію подарунків до Різдва. До серії увійшли домашні капці Dreamy, вартістю в 1580 фунтів стерлінгів, що становить 2 тисячі доларів.

Взуття виготовлене з натурального хутра норки і прикрашене традиційною монограмою бренду. Про це пише The Sun.

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Хутряна пара Dreamy представлена в різних кольорах:

ніжно-рожевому;

білому;

сірому;

бежевому.

"Підкладка зі стриженого хутра норки надає додаткового комфорту моделі", – вказано в описі товару.



Домашні капці від Louis Vuitton / Фото з офіційної сторінки бренду

Також в комплекті до взуття є чохол з оксамиту. Це дозволяє брати пару капців з собою в різні подорожі.

Брендове домашнє взуття коштує 1580 фунтів стерлінгів. Це – 2 тисячі доларів, або майже 60 тисяч гривень.

Ідеї різдвяних подарунків від Louis Vuitton

Крім домашніх капців, будинок моди пропонує придбати на подарунок до Різдва зимове пальто, брендований брелок для ключів, шарф, бейсболку чи гаманець для монет.

Також Louis Vuitton випустив спеціальні навушники за понад тисячу доларів та набір для гольфа за більше, ніж 700 доларів.