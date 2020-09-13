Захист від коронавірусу та сонця: Louis Vuitton випустив маски за 960 доларів – фото
За пів року пандемії коронавірусу захисні маски перетворились на стильні аксесуари, які довершують образи. Французький дім моди Louis Vuitton презентував брендовий щиток для обличчя, який оберігає не лише від COVID-19, а й від ультрафіолету.
Про дизайнерські захисні маски від Louis Vuitton пише CNN. Вони з'являться у бутіках по всьому світу та в інтернет-продажі лише 30 жовтня, однак вже наробили шуму в мережі.
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Преміальний бренд спробував поєднати стиль і безпеку. LV Shield змінює колір від прозорого до темного на сонячному світлі та захищає від ультрафіолету. Над дизайном попрацювали не менш ретельно.
Так, захисний щиток оздоблений золотими заклепками з назвою Louis Vuitton і має еластичну шкіряну пов'язку на голову з логотипом модного дому. Зазначимо, що екран можна носити й догори козирком.
Вартість захисної маски від Louis Vuitton становитиме 980 доларів – понад 26 тисяч гривень. Така ціна є цілком прогнозованою, адже головні убори та сонцезахисні окуляри бренду коштують сотні доларів.
Захисна маска від Louis Vuitton / Фото Louis Vuitton