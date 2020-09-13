За пів року пандемії коронавірусу захисні маски перетворились на стильні аксесуари, які довершують образи. Французький дім моди Louis Vuitton презентував брендовий щиток для обличчя, який оберігає не лише від COVID-19, а й від ультрафіолету.

Про дизайнерські захисні маски від Louis Vuitton пише CNN. Вони з'являться у бутіках по всьому світу та в інтернет-продажі лише 30 жовтня, однак вже наробили шуму в мережі.

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Преміальний бренд спробував поєднати стиль і безпеку. LV Shield змінює колір від прозорого до темного на сонячному світлі та захищає від ультрафіолету. Над дизайном попрацювали не менш ретельно.

Так, захисний щиток оздоблений золотими заклепками з назвою Louis Vuitton і має еластичну шкіряну пов'язку на голову з логотипом модного дому. Зазначимо, що екран можна носити й догори козирком.

Вартість захисної маски від Louis Vuitton становитиме 980 доларів – понад 26 тисяч гривень. Така ціна є цілком прогнозованою, адже головні убори та сонцезахисні окуляри бренду коштують сотні доларів.



Захисна маска від Louis Vuitton / Фото Louis Vuitton