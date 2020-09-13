За пол года пандемии коронавируса защитные маски превратились в стильные аксессуары, которые довершают образы. Французский дом моды Louis Vuitton презентовал трендовый щиток для лица, который уберегает не только от COVID-19, но и от ультрафиолета.

О дизайнерских защитных масках от Louis Vuitton пишет CNN. Они появятся в бутиках по всему миру и в интернет-продаже лишь 30 октября, однако уже наделали шума в сети.

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Премиальный бренд попытался совместить стиль и безопасность. LV Shield меняет цвет от прозрачного до темного на солнечном свете и защищает от ультрафиолета. Над дизайном поработали не менее тщательно.

Так, защитный щиток украшен золотыми заклепками с названием Louis Vuitton и имеет эластичную кожаную повязку на голову с логотипом модного дома. Отметим, что экран можно носить и козырьком вверх.

Стоимость защитной маски от Louis Vuitton составит 980 долларов – более 26 тысяч гривен. Такая цена является вполне прогнозируемой, ведь головные уборы и солнцезащитные очки бренда стоят сотни долларов.



Защитная маска Louis Vuitton / Фото Louis Vuitton