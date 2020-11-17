Louis Vuitton представил домашние тапочки за 2 тысячи долларов: фото
Всемирно известный бренд моды Louis Vuitton представил лимитированную коллекцию подарков к Рождеству. В серию вошли домашние тапочки Dreamy, стоимостью в 1580 фунтов стерлингов, что составляет 2 тысячи долларов.
Обувь изготовлена из натурального меха норки и украшено традиционной монограммой бренда. Об этом пишет The Sun.
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Меховая пара Dreamy представлена в различных цветах:
- нежно-розовом;
- белом;
- сером;
- бежевом.
"Подкладка из стриженого меха норки предоставляет дополнительный комфорт модели", – указано в описании товара.
Домашние тапочки от Louis Vuitton / Фото с официальной страницы бренда
Также в комплекте к обуви есть чехол из бархата. Это позволяет брать пару тапочек с собой в различные поездки.
Брендовая тапочки стоит 1580 фунтов стерлингов. Это – 2 тысячи долларов, или почти 60 тысяч гривен.
Идеи рождественских подарков от Louis Vuitton
Кроме домашних тапочек, дом моды предлагает приобрести на подарок к Рождеству зимнее пальто, брендированный брелок для ключей, шарф, бейсболку или кошелек для монет.
Также Louis Vuitton выпустил специальные наушники ценой более тысячи долларов и набор для гольфа ценой более 700 долларов.
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