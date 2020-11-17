Всемирно известный бренд моды Louis Vuitton представил лимитированную коллекцию подарков к Рождеству. В серию вошли домашние тапочки Dreamy, стоимостью в 1580 фунтов стерлингов, что составляет 2 тысячи долларов.

Обувь изготовлена из натурального меха норки и украшено традиционной монограммой бренда. Об этом пишет The Sun.

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Меховая пара Dreamy представлена в различных цветах:

нежно-розовом;

белом;

сером;

бежевом.

"Подкладка из стриженого меха норки предоставляет дополнительный комфорт модели", – указано в описании товара.

Домашние тапочки от Louis Vuitton / Фото с официальной страницы бренда

Также в комплекте к обуви есть чехол из бархата. Это позволяет брать пару тапочек с собой в различные поездки.

Брендовая тапочки стоит 1580 фунтов стерлингов. Это – 2 тысячи долларов, или почти 60 тысяч гривен.

Идеи рождественских подарков от Louis Vuitton

Кроме домашних тапочек, дом моды предлагает приобрести на подарок к Рождеству зимнее пальто, брендированный брелок для ключей, шарф, бейсболку или кошелек для монет.

Также Louis Vuitton выпустил специальные наушники ценой более тысячи долларов и набор для гольфа ценой более 700 долларов.