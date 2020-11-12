Український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма разом із дружиною Ліліаною та сином Леоном відправився на відпочинок в ОАЄ. Знаменита сім'я насолоджується короткою відпусткою в Дубаї і вже встигла відвідати пустелю неподалік цього міста.

Ліліана Яма опублікувала дивовижне відео на особистій сторінці в інстаграмі. Вона влаштувала в пустелі красиву фотосесію і насолодилася красою тамтешньої природи.

До теми Влад Яма відправився в Дубаї разом із дружиною та сином: відео

Ліліана полюбляє робити сімейні зйомки в подорожах. У кожному новому місті вона влаштовує зйомки, результатом яких потім ділиться з багатотисячною аудиторією підписників.

Ліліана Яма в пустелі

Зіркова дружина позувала у зухвалому аутфіті посеред пустелі. Вона побувала у надзвичайно красивій Аль-Кудрі, що розташована неподалік від Дубаї. Відео зачарувало шанувальників Ліліани, адже вона вразила своєю красою та краєвидами, від яких неможливо відірвати погляд.

"Кохання… Енергія пустелі посилила кохання. Сьогодні у нас був казковий схід сонця і ранок в пустелі Аль-Кудра. Словами не передати, що я там відчула. Всередині прокинулася дитина, яка від радості бігала по дюнах і ловила кожен ранковий промінчик. Ніби серце відкрилося і наповнилося світлом. Відчуття радості просто від того, що живеш", – написала в дописі Яма.