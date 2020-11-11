Український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма разом із дружиною Ліліаною та сином Леоном відправився в Дубаї. Артист вже встиг поділитися першими відео з цієї поїздки.

Влад Яма у перерві між прямими ефірами "Танців з зірками" вирішив відправитися на відпочинок у сонячні Дубаї. Танцівник ділиться відео з поїздки у сторіс на особистій сторінці в інстаграмі.

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Влад Яма в Дубаї

У той час, як кордони країн Євросоюзу закриті, хореограф вирішив влаштувати сімейний відпочинок в Дубаї. Маенька відпустка стала чудовим способом розслабитися під час насичених робочих днів.

Дружина хореографа на своєму акаунті зазначала, що в Дубаї контролюють масковий режим. Перебувати в магазинах, кафе та готелі необхідно в масці. Єдине місце, де можна відпочивати без неї – це пляж.

На відпочинку в цій країні зіркове подружжя насолоджується сонечком, адже в Україні на зміну сонячному літу прийшла похмура осінь. Також пара відвідує популярні серед туристів місця, ходить на шопінг та насолоджується кожною миттю, проведеною разом.

Влад Яма з сім'єю в Дубаї: відео