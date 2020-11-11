Украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма вместе с женой Лилианой и сыном Леоном отправился в Дубай. Артист уже успел поделиться первыми видео из этой поездки.

Влад Яма в перерыве между прямыми эфирами "Танцев со звездами" решил отправиться на отдых в солнечный Дубай. Танцовщик делится видео с поездки в сторис на личной странице в Инстаграме.

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Влад Яма в Дубае

В то время, как границы стран Евросоюза закрыты, хореограф решил устроить семейный отдых в Дубае. Маленький отпуск стал замечательным способом расслабиться во время насыщенных рабочих дней.

Жена хореографа на своем аккаунте отмечала, что в Дубае контролируют масочный режим. Находиться в магазинах, кафе и гостиницы необходимо в маске. Единственное место, где можно отдыхать без нее – это пляж.

На отдыхе в этой стране звездные супруги наслаждается солнышком, ведь в Украине на смену солнечному лету пришла хмурая осень. Также пара посещает популярные среди туристов места, ходит на шопинг и наслаждается каждым мгновением, проведенным вместе.

Влад Яма с семьей в Дубае: видео