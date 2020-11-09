Украинский мультиартист Монатик вместе с женой Ириной провел выходные в живописном Стамбуле. Фото супругов из романтической поездки уже успели разлететься в сети.

Влюбленные полетели на два дня в Турцию. Целью поездки стало празднование дня рождения украинской ведущей Виктории Батуи, однако супруги не утратили возможности насладиться несколькими днями вдвоем. На личной странице в инстаграм Ирина распространила целую серию фотографий с маленького путешествия.

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Во время прогулки по улицам колоритного турецкого города любимая Монатика сделала много ярких снимков. Она позировала у памятников архитектуры, наслаждалась каждым моментом, ведь это было знакомство Ирины с прекрасным Стамбулом, который пользуется огромной популярностью среди туристов.

Образ Ирины Монатик в Стамбуле

Для прогулки женщина выбрала удобный и в то же время стильный наряд. Она предстала перед камерой в полосатом черно-белом наряде. Это был костюм, состоящий из кофты и юбки, или же платье. Поверх Ирина надела черное пальто, а также видим на ней колготы. Соединила такой look с массивной обувью черного цвета. Среди аксессуаров дополнила аутфит большими очками и серьгами. Волосы любимая Монатика уложила в легкие кудри, а на лице сделала нежный макияж.

На этих выходных, благодаря прекрасным друзьям, мы познакомились со Стамбулом. Летели самой комфортабельной, любимой авиалинией, жили в сказочном отеле. Эти 2 дня были веселыми и беззаботными! Спасибо, дорогие друзья! С вам не страшны ни дождь, ни снег, ни шторм. Виктория, с новым годом жизни,

– написала в посте Ирина.

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