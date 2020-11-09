Український мультиартист Монатік разом із дружиною Іриною провів вихідні у мальовничому Стамбулі. Фото подружжя з романтичної поїздки вже встигли розлетітися мережею.

Закохані полетіли на два дні в Туреччину. Метою поїздки стало святкування дня народження української ведучої Вікторії Батуі, проте подружжя не втратило нагоди насолодитися декількома днями вдвох. На особистій сторінці в інстаграмі Ірина поширила цілу серію світлин з маленької мандрівки.

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Під час прогулянки вулицями колоритного турецького міста кохана Монатіка зробила багато яскравих знімків. Вона позувала біля пам'яток архітектури, насолоджувалася кожним моментом, адже це було знайомство Ірини з прекрасним Стамбулом, який користується шаленою популярністю серед туристів.

Образ Ірини Монатік в Стамбулі

Для прогулянки жінка обрала зручне та, водночас, стильне вбрання. Вона постала перед камерою у смугастому чорно-білому вбранні. Це був костюм, що складався з кофти та спідниці, або ж сукня. Поверх Ірина одягнула чорне пальто, а також бачимо на ній колготи. Поєднала такий look з масивним взуттям чорного кольору. Серед аксесуарів доповнила аутфіт великими окулярами і сережками. Волосся кохана Монатіка вклала в легкі кучері, а на обличчі зробила ніжний макіяж.

На цих вихідних, завдяки прекрасним друзям, ми познайомилися зі Стамбулом. Летіли найбільш комфортабельними, улюбленими авіалініями, жили в казковому готелі. Ці 2 дні були веселими та безтурботними! Спасибі, дорогі друзі! З вам не страшні ні дощ, ні сніг, ні шторм. Вікторіє, з новим роком життя,

– написала в дописі Ірина.

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