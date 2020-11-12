Украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма вместе с женой Лилианой и сыном Леоном отправился на отдых в ОАЭ. Знаменитая семья наслаждается коротким отпуском в Дубае и уже успела посетить пустыню неподалеку от этого города.

Лилиана Яма опубликовала удивительное видео на личной странице в инстаграм. Она устроила в пустыне красивую фотосессию и насладилась красотой местной природы.

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Лилиана любит делать семейные съемки в путешествиях. В каждом новом городе она устраивает съемки, результатом которых потом делится с многотысячной аудиторией подписчиков.

Лилиана Яма в пустыне

Звездная жена позировала в дерзком аутфите посреди пустыни. Она побывала в необычайно красивой Аль-Кудре, расположенной неподалеку от Дубаи. Видео очаровало поклонников Лилианы, ведь она поразила своей красотой и пейзажами, от которых невозможно оторвать взгляд.

"Любовь... Энергия пустыни усилила любовь. Сегодня у нас был сказочный восход солнца и утро в пустыне Аль-Кудра. Словами не передать, что я там почувствовала. Внутри проснулся ребенок, который от радости бегал по дюнам и ловил каждый утренний лучик. Будто сердце открылось и наполнилось светом. Ощущение радости просто от того, что живешь", – написала в заметке Яма.