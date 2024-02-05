Вот почему стоит подкармливать комнатные растения содой: ответ может вас удивить

Для подкормки растений прекрасно подойдет сода. Она, пожалуй, есть на кухне у каждой хозяйки. Поэтому этот продукт можно использовать в любое время. Благодаря ему, цветы будут пышно цвести.

Кроме того, сода дезинфицирует семена и препятствует развитию грибковых заболеваний или появлению вредителей. Интересно, что гидрокарбонатом натрия можно подкармливать и огородные культуры, а не только комнатные растения.

Кстати Эффективное удобрение для орхидеи из ингредиентов, которые есть дома у каждого

Как приготовить раствор из соды

Возьмите 1 чайную ложку соды и семена льна. Положите это все в сосуд и залейте 1 литром воды. Раствор должен настояться примерно 2 часа. Далее сблендеруйте смесь и процедите. Использовать такую подкормку для цветов стоит 1 раз в 30 дней.

Раствор из соды не только обеспечивает пышное цветение растений, но и ускоряет рост корней и помогает листьям не засохнуть. Однако таким удобрением не стоит злоупотреблять, иначе цветы будут плохо развиваться.

Чем еще можно подкармливать растения