Святой вечер является важным событием для украинских верующих, поскольку он связан с христианством и народными традициями, которые крепко укоренились в нашем народе. Перед Рождеством традиционно проходит сорокадневный Рождественский пост, который начинается 28 ноября и заканчивается в Святой вечер – 6 января, пишет 24 канал.

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Традиции Святого вечера

Ежегодно на Святой вечер принято готовить 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов. Весь день нельзя есть, вплоть до появления первой звезды в небе, символизирующей Вифлеемскую звезду, сошедшую в день рождения Иисуса Христа.

В Святой вечер за столом вместе собирается вся семья. Во время трапезы ни в коем случае нельзя ссориться, злословить или спорить. Напротив, надо со всеми помириться, чтобы в новом году царил мир в доме и вне его.

Святой вечер начинается с молитвы и зажигания рождественской свечи. Впоследствии все пробуют кутью – важное блюдо, состоящее из пшеницы, ячменя или риса с добавлением мака, изюма, орехов, сухофруктов, цукатов и меда. Кутью необходимо съесть три ложки и запросы узваром, приготовленного из сухофруктов.

Святой вечер в Украине – традиции и значение праздника / Фото ETНОХАТА

Также на праздничный стол готовят постный борщ с пышками, голубцы, вареники, сельдь, овощные салаты, грибы, капусту тушеную и соленья. Завершают трапезу постным десертом, это может быть запеченное яблоки или пирог. Запрещено употреблять мясную и молочную пищу, яйца и алкоголь, поскольку это последний день поста. Следует добавить, что в Святой вечер нужно попробовать каждое блюдо, но нельзя съедать все и оставлять стол пустым.

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Важное место во время Святого вечера занимает оформление стола. Его застилают свежим сеном или соломой, сверху насыпают немного зерна и покрывают скатертью. По углам стола под скатерть кладут по зубчику чеснока, который согласно народным верованиям будет оберегать дом от злых сил и болезни.

Почетное место в оформлении занимает дидух, которого ставят на почетное место в доме. Это ржаной, пшеничный или овсяный сноп, символизирующий благосостояние, хороший урожай и богатство. А еще считается, что он приносит уют и праздничную атмосферу.

В день Рождества, 7 января, люди идут в храм на праздничное богослужение. Традиционно литургия начинается еще ночью, а всего проводят три службы: в полночь, на рассвете и днем.

Также после Святого вечера принято ходить в гости к своим крестным и угощать их кутью. Крестные забирают принесенный ужин и одаривают детей орехами, конфетами или деньгами. Еще в конце предрождественского вечера начинают колядовать, поздравляя друг друга с Рождеством и желая мира и благополучия.

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