Согласно юлианскому календарю, украинцы отмечают Рождество Христово 7 января. По традиции в рождественский период в Украине колядуют и щедруют не только дети, но и взрослые, ведь это интересно. Мы рассказали когда и что лучше делать, пишет 24 канал.

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Когда в Украине колядуют

Коляда – это традиция, появившаяся еще в дохристианские времена. Сначала колядки сопровождали языческие обряды, связанные с чествованием новорожденного солнца. Такие колядки выполняли в течение года.

Впоследствии коляду начали связывать с христианскими праздниками – Сочельником и Рождеством. После утверждения христианства начали исполнять колядки зимой и в основном они прославляют Сына Божия, пришедшего на нашу землю.

Следует различать колядки – народные и религиозные. Поскольку народные колядки – это песни светского характера, а песни религиозного содержания – это колядки, посвященные Рождеству Христову.

Точного числа, когда нужно начинать колядовать не существует. В западной части Украины первая коляда по традиции звучит 6 января сразу после окончания Святого Ужина. Тем не менее, на большей части территории Украины начинают колядовать утром. 7 января, а заканчивают обычно колядовать на праздник Крещения – 19 января.

Одной из самых популярных колядок является "Новая радость стала" :

Новая радость стала, которая не бывала,

Над вертепом звезда светлая светом засияла.

Где Христос родился, из Девы воплотился,

Как мужчина пеленами убого очутился.

Пастушки с ягненком перед тем ребенком

На колени приходятся, Царя-Бога восхваляют.

– Ой ты, Царь, Царь, небесный Владыка,

Прости лета счастливы этому дому хозяину.

Прости хозяина, даруй хозяйке,

Прости лета счастливы нашей славной Украине.

*Последняя строка каждого куплета повторяется дважды.

Когда в Украине колядуют и щедруют/ Фото "ТСН"

Когда щедруют в Украине

Так же как и колядки, щедровки издавна существуют в украинских народных традициях. Они включают в себя библейские сюжеты и воспевают хозяина и всю его семью.

Часто в щедривках можно встретить упоминания об кукушках, ласточках и пожеланиях хорошего урожая и щедрого года. Это связано с тем, что к 15 веку Новый год в Киевской Руси праздновали в марте, и щедривки выполняли функции веснушек.

В большинстве регионов Украины щедровки выполняют на Щедрый вечер (в вечер накануне Старого Нового года) – 13 января. Согласно украинским обычаям щедруют только девушки и, конечно, дети.

Так случилось, что исторически появление христианства на щедривки не сильно повлияло, поэтому у них почти незаметно церковные мотивы, а Щедрого вечера нет в церковном календаре.

Щедрик – самая известная украинская щедровка / Видео "НВ"

Важно! "Щедрик" – это самая популярная украинская щедровка, известная во всем мире в музыкальной обработке Николая Леонтовича. Имеет англоязычную версию Carol of the Bells. Эта замечательная украинская народная песня стала саундтреком ко множеству голливудских лент. Ее можно услышать в таких фильмах как "Сам дома", "Крепкий орешек" и "Гарри Поттер".