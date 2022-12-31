Часть украинцев отмечала Рождество 25 декабря по григорианскому календарю, а другая часть будет праздновать его по юлианскому календарю – 7 января в 2023 году. Итак, поздравлять с Рождеством и Новым годом можно гораздо быстрее, ведь сегодня важно говорить приятные и радостные слова ближним, чтобы согреть их сердца и подарить улыбку. 24 канал.
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Поздравления на Новый год – хорошие поздравления
Дай вам Бог
И счастье, и здоровье
Дождаться от Рождества
До Нового года,
От Нового года к Богоявлению,
От Богоявления до Воскресения,
С этого года до ста лет.
С года и в год,
Пока Господь обозначил возраст.
***
Пусть этот день, а также год – всегда будет веселым.
Божья искренняя благодать, всегда будет в жилищах.
Беды не знать, ни страданий – в достатке всегда жить,
И Дню Рождения Христа – поистине радоваться!
***
Пусть в году новом,
При святом Рождестве,
Все мечты исполнятся
Древние и новые!
Как тем пастухам,
Пусть Вам ангел ежедневно
Приносит домой
Приятные новости!
Христос родился!
***
С Новым годом всех поздравляю!
Чтобы вам весело жилось,
Чтобы задуманное сбылось,
Чтобы никогда не болели,
Чтобы ничего не болело,
Чтобы в труде все горело
Да и в кармане шелестело!
Чтобы, как цветы, вы цвели
Сто лет прожили!
Поздравления с Новым годом 2023 – поздравления, стихи-пожелания / Фото из открытых источников
Украинский я школьник,
И казак невроку,
Здоровью вас хозяева,
С днем Нового года.
Пусть Вам Бог даст здоровье,
И вашей семье,
Чтобы счастье и радость
Вы имели отныне.
Будьте веселы как весна,
Работящие как пчела,
А красивые как рожи!
ХРИСТОС СЯ РОЖДАЕТ!
***
В хороший день, в хорошее время
С Рождеством поздравляем Вас!
С Ужином Святой, веселой колядой!
Пусть колядочка раздается, и снежком пусть посевает,
Пусть Рик Новый несет в дом,
Счастья и радости много!
Христос родился!
***
К счастью, к здоровью, к тому Новому году
Едва я сумку к вам притащил.
А в той сумке ясные звезды,
Чтобы вам родила пшеничку в поле.
А в той сумке луна ясная,
Чтобы на вашем столе хлеб был беленький.
А в той сумке листик из дуба,
Была бы здоровая любимая семья.
Все из того мешка я высыпаю,
В сумку положить хорошенько прошу:
Кольцо колбаски, кавальчик сала,
Пышка, орешки, яблоко пару,
Можно еще дать меду чашку,
Чтобы венчание шло круглый год гладко.
Не будьте скупы, хозяйка,
На другой год вернусь с полной сумкой.