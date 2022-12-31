Частина українців відзначала Різдво 25 грудня згідно з григоріанським календарем, а інша частина буде святкувати його згідно з юліанським календарем – 7 січня у 2023 році. Отже, вітати з Різдвом та Новим роком можна значно швидше, адже сьогодні важливо говорити приємні та радісні слова ближнім, щоб зігріти їхні серця і подарувати усмішку, 24 канал.

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Віншування на Новий рік – гарні привітання

Дай вам Боже

І щастя, і здоров'я

Дочекати від Різдва

До Нового року,

Від Нового року до Богоявлення,

Від Богоявлення, до Воскресення,

Від цього року до ста літ.

З року і на рік,

Доки Господь позначив вік.

***

Нехай цей день, а також рік – завжди буде веселий

Божа щира благодать, завжди буде в оселях.

Біди не знати, ні страждань – в достатку завжди жити,

І Дню Народження Христа – воістину радіти!

***

Хай в році новім,

При святому Різдві,

Всі мрії сповняться –

Давні й нові!

Як тим пастухам,

Хай Вам ангел щоднини

Приносить до дому

Приємні новини!

Христос народився!

***

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

Привітання з Новим роком 2023 – гарні віншування, вірші-побажання / Фото з відкритих джерел

Український я школяр,

І козак нівроку,

Здоровлю вас господарі,

З днем Нового року.

Хай Вам Бог дасть здоров’я,

І вашій родині,

Щоби щастя і радість

Ви мали від нині.

Будьте веселі як весна,

Роботящі як бджола,

А гожі як рожі!

ХРИСТОС СЯ РОЖДАЄ!

***

В гарну днину, в добрий час

Із Різдвом вітаємо Вас!

Із Вечерею Святою, веселою колядою!

Хай колядочка лунає, і сніжком хай посіває,

Хай Рік Новий несе у хату,

Щастя й радості багато!

Христос народився!

***

На щастя, на здоров’я, на той Новий рік

Ледве я торбу до вас приволік.

А в тій торбі ясні зорі,

Щоб вам родила пшениченька в полі.

А в тій торбині місяць ясненький,

Щоб на вашім столі хліб був біленький.

А в тій торбині листячко з дуба,

Була б здорова родинонька люба.

Все з тої торбини я висипаю,

В торбу покласти гарненько прохаю:

Кільце ковбаски, кавальчик сала,

Пампух, горішки, яблучок пару,

Можна ще дати меду горнятко,

Щоб вінчування йшло цілий рік гладко.

Не будьте скупі, господароньку,

На другий рік вернусь з повною торбою.