Частина українців відзначала Різдво 25 грудня згідно з григоріанським календарем, а інша частина буде святкувати його згідно з юліанським календарем – 7 січня у 2023 році. Отже, вітати з Різдвом та Новим роком можна значно швидше, адже сьогодні важливо говорити приємні та радісні слова ближнім, щоб зігріти їхні серця і подарувати усмішку, 24 канал.
Читайте також Традиції Нового року 2023: що можна і не можна робити, народні прикмети у новорічну ніч
Віншування на Новий рік – гарні привітання
Дай вам Боже
І щастя, і здоров'я
Дочекати від Різдва
До Нового року,
Від Нового року до Богоявлення,
Від Богоявлення, до Воскресення,
Від цього року до ста літ.
З року і на рік,
Доки Господь позначив вік.
***
Нехай цей день, а також рік – завжди буде веселий
Божа щира благодать, завжди буде в оселях.
Біди не знати, ні страждань – в достатку завжди жити,
І Дню Народження Христа – воістину радіти!
***
Хай в році новім,
При святому Різдві,
Всі мрії сповняться –
Давні й нові!
Як тим пастухам,
Хай Вам ангел щоднини
Приносить до дому
Приємні новини!
Христос народився!
***
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!
Привітання з Новим роком 2023 – гарні віншування, вірші-побажання / Фото з відкритих джерел
Український я школяр,
І козак нівроку,
Здоровлю вас господарі,
З днем Нового року.
Хай Вам Бог дасть здоров’я,
І вашій родині,
Щоби щастя і радість
Ви мали від нині.
Будьте веселі як весна,
Роботящі як бджола,
А гожі як рожі!
ХРИСТОС СЯ РОЖДАЄ!
***
В гарну днину, в добрий час
Із Різдвом вітаємо Вас!
Із Вечерею Святою, веселою колядою!
Хай колядочка лунає, і сніжком хай посіває,
Хай Рік Новий несе у хату,
Щастя й радості багато!
Христос народився!
***
На щастя, на здоров’я, на той Новий рік
Ледве я торбу до вас приволік.
А в тій торбі ясні зорі,
Щоб вам родила пшениченька в полі.
А в тій торбині місяць ясненький,
Щоб на вашім столі хліб був біленький.
А в тій торбині листячко з дуба,
Була б здорова родинонька люба.
Все з тої торбини я висипаю,
В торбу покласти гарненько прохаю:
Кільце ковбаски, кавальчик сала,
Пампух, горішки, яблучок пару,
Можна ще дати меду горнятко,
Щоб вінчування йшло цілий рік гладко.
Не будьте скупі, господароньку,
На другий рік вернусь з повною торбою.