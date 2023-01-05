В Украине Рождество по юлианскому календарю отмечают 7 января. Однако обычно колядовать начинают за праздничным столом на Святой вечер как только сойдет первая звезда на небосводе. Таким образом поздравляют колядкой всю семью и самых близких людей, а на самое Рождество принято поздравлять знакомых, друзей и соседей. Поэтому мы подготовили для вас подборку песен-колядок на украинском языке, пишет 24 канал.
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Украинские колядки на Рождество для взрослых и детей
Одна из самых известных колядок, выполняемых по всей Украине.
"Добрий вечір тобі, пане господарю" (текст):
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той другий празник – Святого Василя, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Вся наша родина, славна Україна, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
***
Эта колядка любима как детей, так и взрослых, а еще ее текст легко запоминается.
"Нова радість стала" (текст):
Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.
*Последняя строка каждого куплета повторяется дважды.
Известные украинские колядки на украинском языке 2023 / Фото Wanna
Текст этой колядки был написан во время второй мировой войны и восстания УПА против советской власти. Наиболее она была популярна в западной части Украины. Слова песни написал поэт-подпольщик Михаил Дяченко (Марко Боеслав).
"Сумний Святий вечір" (текст):
Сумний Святий вечір в сорок шестім році:
По всій нашій Україні плач на кожнім кроці.
Сіли до вечері мати з діточками,
Замість мали вечеряти та й облилися сльозами.
Мати гірко плаче, а діти питають:
– Мамо, мамо, де наш тато, чом не вечеряють?
– Тато на чужині, в далекім Сибіру,
Споминають Святий вечір в нашій славній Україні.
Споминають Святий вечір і усю родину,
Батька, матір, жінку й діти, й нашу неньку Україну.
Сумний Святий вечір в сорок шестім році:
По всій нашій Україні плач на кожнім кроці.
***
Это авторская украинская колядка известного композитора и дирижера Остапа Нижанковского, уже давно ставшая народной. Она подойдет для всех возрастов и легко выполняется.
"Бог ся рождає" (текст)
Бог ся рождає, хто ж Го може знати!
Ісус Му ім’я, Марія Му Мати!
Приспів:
Тут Ангели чудяться,
Рожденного бояться,
А віл стоїть, трясеться,
Осел смутно пасеться.
Пастиріє клячуть,
В плоти Бога бачуть,
Тут же, тут же,
Тут же, тут же, тут!
Марія Му Мати прекрасно співає,
І хор Ангельський їй допомагає!*
Йосиф старенький колише Дитятко:
– Люляй же, люляй, мале Отрочатко!
Три славні царі к вертепу приходять,**
Ладан і смирну, золото приносять.***
А пастиріє к Ньому прибігають,
І яко Царя своєго вітають.
І ми днесь вірно к Ньому прибігаймо,
Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо.
*Припев повторяется после каждого куплета
***
Одна из самых известных колядок не только в Украине, но и за ее пределами. В песне перепевается евангельский сюжет рождения Иисуса Христа в Вифлееме.
"Небо і земля нині торжествують" (текст):
Небо і земля (2) нині торжествують,
Ангели, люди (2) весело празднують.
Приспів:
Христос родився, Бог воплотився,
Ангели співають, Царіє витають,
Поклін віддають, пастиріє грають,
“Чудо, чудо!” повідають.
Во Вифлеємі (2) весела новина:
Пречиста Діва (2) породила Сина!
Слово Отчеє (2) взяло на ся тіло:
В темностях земних (2) сонце засвітило.
Ангели служать (2) свойому Королю
І во вертепі (2) творять Його волю.
Три славні царі (2) зі сходу приходять,
Ладан і смирну (2), золото приносять.*
Царю і Богу (2) тоє офірують,
Пастирі людям (2) все розповідують.**
І ми рожденну (2) Богу поклін даймо,
“Слава во вишних” (2) Йому заспіваймо.
*Припев повторяется после каждого куплета.
Список колядок на украинском языке для детей и взрослых 2023 – тексты песен / Фото Wanna
Эту колядку начинают петь после окончания Святого вечера. Ее также совершают в храмах после Богослужения.
"Бог предвічний" (текст):
Бог предвічний народився,
Прийшов днесь із небес,
Щоб спасти люд свій весь,
І утішився.
В Вифлеємі народився,
Месія, Христос наш,
І пан наш, для всіх нас,
Нам народився.
Ознаймив це Ангел Божий
Наперед пастирям,
А потім звіздарям
І земним звірям.
Діва Сина як породила,
Звізда ста, де Христа
Невіста Пречиста
Сина зродила.
Тріє царі несуть дари
До Вифлеєм-міста,
Де Діва Пречиста
Сина повила.
Звізда їм ся об’явила,
В дорозі о Бозі,
При волі, при ослі
Їм ознаймила.
“Тріє царі, де ідете?”
“Ми ідем в Вифлеєм,
Вінчуєм спокоєм *
І повернемся”.
Іншим путем повернули,
Погану, безстидну,
Безбожну Іроду
Не повідали.
Йосифові Ангел мовить:
З Дитятком і з Матков,
З бидлятком, ослятком
Хай ся хорониить.
“Слава Богу!” – заспіваймо,
Честь Сину Божому
Господеви нашому
Поклін віддаймо.
***
Слова этой колядки-колыбельной принадлежат украинскому композитору и священнику УГКЦ Иосифу Кишакевичу. Она прекрасна подойдет для детей, ведь эта колядка дарит веру в чудеса и рождественский уют.
"Спи, Ісусе, спи…" (текст):
Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи!
Я Тебе му колисати,
Пісоньками присипляти:
Люлі, серденько, люлі.
Спи, Лелійко, спи, головку склони.
Ту на рученьки Марії,
Бач Вона Тебе леліє:
Люлі, серденько, люлі.
Спи, Убогий, спи, рученьки зложи!
Йосифа, що лиш не видати,
Несе хлібця Тобі дати:
Люлі, серденько, люлі!
Спи Терпінє, спи, очка зажмури!
Не питай, що колись буде,
Що зготовлять хрест Ти люди…
Люлі серденько, люлі.
Спи Зірничко, спи, сни про небо сни!
Слава Богу в вишних буди,
Мир на земли, благо людем!
Люлі серденько, люлі.
Спи, Ісусе, спи, Серце вітвори,
Най при Ньому спочиваю
Ту на земли і там в раю
Люлі, серденько, люлі!
*Последние три строки каждого куплета повторяются дважды