В Україні Різдво Христове згідно з юліанським календарем відзначають 7 січня. Однак зазвичай колядувати розпочинають за святковим столом на Святвечір як тільки зійде перша зоря на небосхилі. Таким чином вітають колядкою всю родину та найближчих людей, а на саме Різдво заведено вітати знайомих, друзів та сусідів. Тож ми підготували для вас добірку пісень-колядок українською мовою, пише 24 канал.

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Українські колядки на Різдво для дорослих та дітей

Одна з найвідоміших колядок, яку виконують по всій Україні.

"Добрий вечір тобі, пане господарю" (текст):

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

***

Ця колядка є улюбленою як дітей, так і дорослих, а ще її текст легко запам'ятовується.

"Нова радість стала" (текст):

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

*Останній рядок кожного куплету повторюється двічі.

Відомі українські колядки українською мовою 2023 / Фото Wanna

Текст цієї колядки був написаний під час Другої світової війни та повстання УПА проти радянської влади. Найбільш вона була популярною у західній частині України. Слова пісні написав поет-підпільник Михайло Дяченко (Марко Боєслав).

"Сумний Святий вечір" (текст):

Сумний Святий вечір в сорок шестім році:

По всій нашій Україні плач на кожнім кроці.

Сіли до вечері мати з діточками,

Замість мали вечеряти та й облилися сльозами.

Мати гірко плаче, а діти питають:

– Мамо, мамо, де наш тато, чом не вечеряють?

– Тато на чужині, в далекім Сибіру,

Споминають Святий вечір в нашій славній Україні.

Споминають Святий вечір і усю родину,

Батька, матір, жінку й діти, й нашу неньку Україну.

Сумний Святий вечір в сорок шестім році:

По всій нашій Україні плач на кожнім кроці.

***

Це авторська українська колядка відомого композитора та диригента Остапа Нижанківського, яка вже давно стала народною. Вона підійде для будь-якого віку й легко виконується.

"Бог ся рождає" (текст)

Бог ся рождає, хто ж Го може знати!

Ісус Му ім’я, Марія Му Мати!

Приспів:

Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться,

А віл стоїть, трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоти Бога бачуть,

Тут же, тут же,

Тут же, тут же, тут!

Марія Му Мати прекрасно співає,

І хор Ангельський їй допомагає!*

Йосиф старенький колише Дитятко:

– Люляй же, люляй, мале Отрочатко!

Три славні царі к вертепу приходять,**

Ладан і смирну, золото приносять.***

А пастиріє к Ньому прибігають,

І яко Царя своєго вітають.

І ми днесь вірно к Ньому прибігаймо,

Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо.

*Приспів повторюється після кожного куплету

***

Одна з найвідоміших колядок не лише в Україні, а й за її межами. У пісні переспівується євангельський сюжет народження Ісуса Христа у Вифлеємі.

"Небо і земля нині торжествують" (текст):

Небо і земля (2) нині торжествують,

Ангели, люди (2) весело празднують.

Приспів:

Христос родився, Бог воплотився,

Ангели співають, Царіє витають,

Поклін віддають, пастиріє грають,

“Чудо, чудо!” повідають.

Во Вифлеємі (2) весела новина:

Пречиста Діва (2) породила Сина!

Слово Отчеє (2) взяло на ся тіло:

В темностях земних (2) сонце засвітило.

Ангели служать (2) свойому Королю

І во вертепі (2) творять Його волю.

Три славні царі (2) зі сходу приходять,

Ладан і смирну (2), золото приносять.*

Царю і Богу (2) тоє офірують,

Пастирі людям (2) все розповідують.**

І ми рожденну (2) Богу поклін даймо,

“Слава во вишних” (2) Йому заспіваймо.

*Приспів повторюється після кожного куплету.

Список колядок українською мовою для дітей та дорослих 2023 – тексти пісень / Фото Wanna

Цю колядку розпочинають співати після закінчення Святвечора. Її також виконують у храмах після Богослужіння.

"Бог предвічний" (текст):

Бог предвічний народився,

Прийшов днесь із небес,

Щоб спасти люд свій весь,

І утішився.

В Вифлеємі народився,

Месія, Христос наш,

І пан наш, для всіх нас,

Нам народився.

Ознаймив це Ангел Божий

Наперед пастирям,

А потім звіздарям

І земним звірям.

Діва Сина як породила,

Звізда ста, де Христа

Невіста Пречиста

Сина зродила.

Тріє царі несуть дари

До Вифлеєм-міста,

Де Діва Пречиста

Сина повила.

Звізда їм ся об’явила,

В дорозі о Бозі,

При волі, при ослі

Їм ознаймила.

“Тріє царі, де ідете?”

“Ми ідем в Вифлеєм,

Вінчуєм спокоєм *

І повернемся”.

Іншим путем повернули,

Погану, безстидну,

Безбожну Іроду

Не повідали.

Йосифові Ангел мовить:

З Дитятком і з Матков,

З бидлятком, ослятком

Хай ся хорониить.

“Слава Богу!” – заспіваймо,

Честь Сину Божому

Господеви нашому

Поклін віддаймо.

***

Слова цієї колядки-колискової належать українському композитору та священнику УГКЦ Йосифу Кишакевичу. Вона чудова підійде для дітей, адже ця колядка дарує віру в дива та різдвяний затишок.

"Спи, Ісусе, спи…" (текст):

Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи!

Я Тебе му колисати,

Пісоньками присипляти:

Люлі, серденько, люлі.

Спи, Лелійко, спи, головку склони.

Ту на рученьки Марії,

Бач Вона Тебе леліє:

Люлі, серденько, люлі.

Спи, Убогий, спи, рученьки зложи!

Йосифа, що лиш не видати,

Несе хлібця Тобі дати:

Люлі, серденько, люлі!

Спи Терпінє, спи, очка зажмури!

Не питай, що колись буде,

Що зготовлять хрест Ти люди…

Люлі серденько, люлі.

Спи Зірничко, спи, сни про небо сни!

Слава Богу в вишних буди,

Мир на земли, благо людем!

Люлі серденько, люлі.

Спи, Ісусе, спи, Серце вітвори,

Най при Ньому спочиваю

Ту на земли і там в раю

Люлі, серденько, люлі!

*Останні три рядки кожного куплету повторюються двічі