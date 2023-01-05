Зазвичай на Святвечір готують лише пісні страви, оскільки ще триває Різдвяний піст. Страв на столі має бути рівно 12, адже саме таке число символізує кількість апостолів Ісуса Христа та кількість місяців у році, зазначає 24 канал.

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Що символізують 12 страв на Святвечір

Оскільки традиції Святого вечора були сформовані ще із часів хрещення Русі, то вони поєднані із давніми слов’янськими звичаями та віруваннями, які тісно переплелися із християнством.

Кутя

Кутя є головною різдвяною стравою. Саме з неї розпочинається святкова передріздвяна вечеря. Зерно для наших предків було символом вічного життя, достатку та багатства. Мед означає Боже слово, чистоту та християнську віру. Також до куті обов’язково додають мак, який символізує невинно пролиту кров та мучеництво.

Узвар

Другим за популярністю із 12 страв є узвар. Цей напій символізує народження та життя, яке було подароване людині Богом. Вода є символом очищення тіла та душі, а сухофрукти символізують хороше життя, оскільки сухі й свіжі фрукти часто пов'язують із родючістю та достатком. Мед, який використовують у приготуванні узвару означає солодке життя.

Пампухи

Пампухи – символізують радість та свято, якими Бог обдарував людей. Також пампухи вважаються символом святих, які увірували в Ісуса Христа й отримали вічне життя з ним на небі.

Що готують на Святий вечір – значення та символіка 12 страв​ / Фото "Львівська мануфактура новин"

Риба

Риба – це загальноприйнятий символ Христа та християнства, а три переплетені рибини або рибина з трьома головами є символом Святої Трійці в культурі багатьох народів. Навіть грецька абревіатура імені Ісуса Христа – ІХТІОС перекладається як "риба". Також у Біблії можна побачити що саме брати-рибалки стали першими апостолами, яких покликав Ісус і сказав, що вони будуть "ловцями людей".

Борщ

Борщ – це символ перемоги добра над злом. Ще борщ в українській традиції вважався символом крові невинних дітей, яких цар Ірод наказав вбити у Вифлеємі.

Гриби чи грибова юшка

Гриби – це символ продовження роду. З 12 страв на Різдво лише вони символізують одразу дві природи Ісуса Христа: земну (ніжка) і божественну або небесну (шапочка). Гриби на Святвечір подають або маринованими, або ж варять юшку з сухих білих грибів.

Вареники

Вареники є символом достатку та заможності. Також колись наші предки часто говорили, що Господь подарував людям можливість жити на Землі "як вареник в маслі", що означало "дуже добре".

12 страв на Святвечір – їхнє стародавнє значення / Фото з відкритих джерел

Горох або квасоля

Страви з бобових символізують весну, яка завжди відроджується в людині після занепаду, а ще – це символ єдності роду.

Часник

Часник – це символ здоров'я. В народу вважається, що він захищає дім від злих духів та хвороб. Його кладуть перед Святою вечерею на чотири кутки столу, а потім їдять, щоб не боліли зуби.

Голубці

Голубці символізують Божу любов, Святий Дух, красу і силу, отриману від Всевишнього, а також мир.

Капусняк або тушкована капуста

Капуста у народі символізує міцність й простоту водночас, а також єдність навколо однієї основи – Ісуса Христа.

Хліб, калач (корчун)

Здавна предки називали хліб символом смерті та подальшого воскресіння, пояснюючи це тим, що зерно спочатку сіють у землю, де воно "помирає", а згодом воно проростає та дає плоди, ніби "воскресаючи".

Загалом основними стравами Святвечора є кутя й узвар, а всі інші можуть змінюватись, адже кожна господиня має свої 12 традиційних, обрядових страв.