Обычно на Святой вечер готовят только постное, поскольку еще продолжается Рождественский пост. Кушаний на столе должно быть ровно 12, ведь именно такое число символизирует количество апостолов Иисуса Христа и количество месяцев в году, отмечает 24 канал.

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Что символизируют 12 блюд в Святой вечер

Поскольку традиции Святого вечера были сформированы еще со времен крещения Руси, они соединены с древними славянскими обычаями и верованиями, которые тесно переплелись с христианством.

Кутья

Кутья является главным рождественским блюдом. Именно с нее начинается праздничный предрождественский ужин. Зерно для наших предков было символом вечной жизни, изобилия и богатства. Мед означает слово Божие, чистоту и христианскую веру. Также к углу обязательно добавляют мак, символизирующий невинно пролитую кровь и мученичество.

Компот

Вторым по популярности из 12 блюд является компот. Этот напиток символизирует рождение и жизнь, подаренную человеку Богом. Вода является символом очищения тела и души, а сухофрукты символизируют хорошую жизнь, поскольку сухие и свежие фрукты часто связывают с плодородием и обилием. Мед, используемый в приготовлении компота означает сладкую жизнь.

Пампухи

Пампухи – символизируют радость и праздник, которыми Бог одарил людей. Также пампухи считаются символом святых, уверовавших в Иисуса Христа и получивших вечную жизнь с ним на небе.

Что готовят на Святой вечер – значение и символика 12 блюд / Фото "Львовская мануфактура новостей"

Рыба

Рыба – это общепринятый символ Христа и христианства, а три переплетенных рыбы или рыбы с тремя головами являются символом Святой Троицы в культуре многих народов. Даже греческая аббревиатура имени Иисуса Христа – ИХТИОС переводится как "рыба". Также в Библии можно увидеть, что именно братья-рыбаки стали первыми апостолами, которых призвал Иисус и сказал, что они будут "ловцами людей".

Борщ

Борщ – это символ победы добра над злом. Еще борщ в украинской традиции считался символом крови невинных детей, которых царь Ирод приказал убить в Вифлееме.

Грибы или грибная уха

Грибы – это символ продолжения рода. Из 12 блюд на Рождество только они символизируют сразу две природы Иисуса Христа: земное (ножка) и божественное или небесное (шапочка). Грибы на Святой вечер подают либо маринованными, либо варят уху из сухих белых грибов.

Вареники

Вареники являются символом изобилия и богатства. Также когда-то наши предки часто говорили, что Господь подарил людям возможность жить на Земле "как вареник в масле", что означало "отлично".

12 блюд на Святой вечер – их древнее значение / Фото из открытых источников

Горох или фасоль

Блюда из бобовых символизируют весну, которая всегда возрождается в человеке после упадка, а еще символ единства рода.

Чеснок

Чеснок – это символ здоровья. У народа считается, что он защищает дом от злых духов и болезней. Его кладут перед Святым ужином на четыре угла стола, а затем едят, чтобы не болели зубы.

Голубцы

Голубцы символизируют любовь Божию, Святой Дух, красоту и силу, полученную от Всевышнего, а также мир.

Капустняк или тушеная капуста

Капуста в народе символизирует крепость и простоту одновременно, а также единство вокруг одной основы – Иисуса Христа.

Хлеб, калач (корчун)

Издавна предки называли хлеб символом смерти и последующего воскресения, объясняя это тем, что зерно сначала сеют в землю, где оно "умирает", а впоследствии оно прорастает и приносит плоды, словно "воскресая".

В общем, основными блюдами Святой вечера являются кутья и компот, а все остальные могут меняться, ведь каждая хозяйка имеет свои 12 традиционных, обрядовых блюд.