Мы собрали для вас самые популярные колядки на Рождество, которые следует знать каждому. Изучите или вспомните интересные оригинальные колядки, чтобы праздничное пение звучало в каждом доме, пишет 24 канал.

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Колядки для взрослых на украинском языке

"Нова радість стала"

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

Колядка "Нова радість стала": смотрите видео

"Во Вифлиємі нині новина"

Во Вифлеємі нині новина:

Пречиста Діва зродила Сина,

В яслах сповитий поміж бидляти,

Спочив на сіні Бог необнятий.

Вже Херувими славу співають,

Ангельські хори Пана витають,

Пастир убогий несе, що може,

Щоб подарити Дитятко Боже.

А ясна зоря світу голосить:

Месія радість, щастє приносить!

До Вифлеєма спішіть всі нині,

Бога звитайте в бідній Дитині!

За світлом зірки, десь аж зі сходу

Йдуть три владики княжого роду,

Золото дари, кадило, миро

Враз з серцем чистим несуть в офіру.

Марія Мати Сина леліє,

Йосиф старенький пелени гріє,

А Цар всесвіта в зимні і болю

Благословить нас на ліпшу долю.

Ісусе милий, ми не богаті,

Золота дарів не можем дати,

Но дар ціннійший несем від мира,

Се віра серця, се любов щира.

Глянь оком щирим, о Божий Сину,

На нашу землю на Україну,

Зійшли їй з неба дар превеликий,

Щоб Тя славила во вічні віки.

Колядка "Во Вифлиємі нині новина": смотрите видео

"Добрий вечір тобі, пане господарю"

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Колядка "Добрий вечір тобі, пане господарю": смотрите видео

"Небо і земля нині торжествують "

Небо і земля (2) нині торжествують,

Ангели, люди (2) весело празднують.

Приспів:

Христос родився, Бог воплотився,

Ангели співають, Царіє витають,

Поклін віддають, пастиріє грають,

"Чудо, чудо!" повідають.

Во Вифлеємі (2) весела новина:

Пречиста Діва (2) породила Сина!

Слово Отчеє (2) взяло на ся тіло:

В темностях земних (2) сонце засвітило.

Ангели служать (2) свойому Королю

І во вертепі (2) творять Його волю.

Три славні царі (2) зі сходу приходять,

Ладан і смирну (2), золото приносять.*

Царю і Богу (2) тоє офірують,

Пастирі людям (2) все розповідують.**

І ми рожденну (2) Богу поклін даймо,

"Слава во вишних" (2) Йому заспіваймо.

Колядка "Небо і земля нині торжествують": смотрите видео

"Бог предвічний"

Бог предвічний народився,

Прийшов днесь із небес,

Щоб спасти люд свій весь,

І утішився.

В Вифлеємі народився,

Месія, Христос наш,

І пан наш, для всіх нас,

Нам народився.

Ознаймив це Ангел Божий

Наперед пастирям,

А потім звіздарям

І земним звірям.

Діва Сина як породила,

Звізда ста, де Христа

Невіста Пречиста

Сина зродила.

Тріє царі несуть дари

До Вифлеєм-міста,

Де Діва Пречиста

Сина повила.

Звізда їм ся об'явила,

В дорозі о Бозі,

При волі, при ослі

Їм ознаймила.

"Тріє царі, де ідете?"

"Ми ідем в Вифлеєм,

Вінчуєм спокоєм *

І повернемся".

Іншим путем повернули,

Погану, безстидну,

Безбожну Іроду

Не повідали.

Йосифові Ангел мовить:

З Дитятком і з Матков,

З бидлятком, ослятком

Хай ся хорониить.

"Слава Богу!" – заспіваймо,

Честь Сину Божому

Господеви нашому

Поклін віддаймо.

Колядка "Бог предвічний": смотрите видео

"Тиха ніч"

Тиха ніч, свята ніч!

Ясність б'є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов'ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б'є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшо нині в Вифлеєм

Щоб спасти цілий світ.

Тиха ніч, свята ніч!

Зірка сяє ясна,

Потішає серця,

Величає Христа.

Дитя святе, як зоря,

Нам світи, зоря ясна!

Колядка "Тиха ніч": смотрите видео

"Бог ся рождає"

Бог ся рождає, хто ж Го може знати!

Ісус Му ім’я, Марія Му Мати!

Приспів:

Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться,

А віл стоїть, трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоти Бога бачуть,

Тут же, тут же,

Тут же, тут же, тут!

Марія Му Мати прекрасно співає,

І хор Ангельський їй допомагає!*

Йосиф старенький колише Дитятко:

– Люляй же, люляй, мале Отрочатко!

Три славні царі к вертепу приходять,

Ладан і смирну, золото приносять.

А пастиріє к Ньому прибігають,

І яко Царя своєго вітають.

І ми днесь вірно к Ньому прибігаймо,

Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо.

Колядка "Бог ся рождає": смотрите видео

"По всьому світі стала новина"

По всьому світу стала новина:

Діва Марія Сина родила.

Сіном притрусила,

В яслах положила

Господнього Сина.

Діва Марія Бога просила:

– В що ж би я Сина свого сповила?

Ти, небесний Царю,

Пришли мені дари,

Сього дому господарю.

Зійшли Ангели з неба до землі,

Принесли дари Діві Марії:

Три свічі воскові,

Ще й ризи шовкові

Ісусови Христови.

Засіяла звізда з неба до землі,

Зійшли Ангели к Діві Марії.

Співають Їй пісні,

Господній Невісті,

Радости приносять.

Колядка "По всьому світі стала новина": смотрите видео

"Коляд, коляд, колядниця"

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п'ятачок!

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не бiда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п'ятака!

***

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

Колядка "Коляда, Коляда, колядниця": смотрите видео

"На синім небі"

На синім небі

Зіронька стала,

По всій Вкраїні

Звістку подала.

Що в Віфлеємі,

В стайні низенькій,

Дитя родилось –

Ісус маленький.

Ісус родився,

Ручки складає,

Всіх засмучених

Радо вітає.

Тож перестаньте

Вже сумувати,

Вкраїнські хлопці,

Гожі дівчата.

Дівчата й хлопці,

Всі поклонімся,

В добрій надії

Богу молімся.

Щоб ми діждали

Кращої долі,

Щоб розквітали,

Як квітки в полі.

Колядка "На синім небі": смотрите видео

"Прилетіли ангелята"

Прилетіли Ангелята,

Як пташата з неба

І співали всі Дитятку

Весело, як треба:

"Гей же гей же! О Ісусе!

Гей же гей же! Слава!"

Та будили там пастирів

Всю нічку до рана.

Голосили, що на світі

Сталася новина:

Діва в яслах днесь на сіні

Породила Сина,

Боже Дитя, всіх владику.

Пастирі, вставайте,

Біжіть скоро до вертепу,

Його привітайте!

Слава! Слава! – голосили

В час Твого приходу,

І мир людям, як відкрив Бог

Нам свою природу,

Він для людського спасіння

В тілі народився,

Творець світа, Давець скарбів

В яслах положився.

Поспішім ми до вертепу,

Поклін Му віддаймо

І весело: гей же гей же!

Йому заспіваймо.

Гей же гейже! О Ісусе

Гей же гей же! Слава!

За щасливу твою нічку

Вічна тобі хвала!

Колядка "Прилетіли ангелята": смотрите видео

"Спи, Ісусе, спи"

Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи!

Я Тебе му колисати,

Пісоньками присипляти:

Люлі, серденько, люлі.



Спи, Лелійко, спи, головку склони.

Ту на рученьки Марії,

Бач Вона Тебе леліє:

Люлі, серденько, люлі.



Спи, Убогий, спи, рученьки зложи!

Йосифа, що лиш не видати,

Несе хлібця Тобі дати:

Люлі, серденько, люлі!



Спи Терпінє, спи, очка зажмури!

Не питай, що колись буде,

Що зготовлять хрест Ти люди...

Люлі серденько, люлі.



Спи Зірничко, спи, сни про небо сни!

Слава Богу в вишних буди,

Мир на земли, благо людем!

Люлі серденько, люлі.



Спи, Ісусе, спи, Серце вітвори,

Най при Ньому спочиваю

Ту на земли і там в раю

Люлі, серденько, люлі!

"Спи, Ісусе, спи": смотрите відео

"Хай Ісус, мале дитя"

Ми прибули, господарю,

До вашої хати,

Хочемо Вам, господарю,

Заколядувати!

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить Ваше життя,

Щоб Ви в мирі проживали

І біди не знали!



А чи знаєш, господарю,

Що Бог народився?

У вертепі на соломці

Сам Ісус явився!

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить Ваше життя,

Щоб Ви в мирі проживали

І біди не знали!



Ми же будем, господарю,

Від вас відходити

І рожденного Ісуса

Будемо просити!

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить Ваше життя,

Щоб Ви в мирі проживали

І біди не знали!

Колядка "Хай Ісус, мале дитя": смотрите видео

"Ніч над Вифлеємом"

Ніч над Вифлеємом,

Зорі в небі сяють,

Сон над усіма витає.

А в бідній стаєнці,

Де ніхто не знає,

Дитя Боже ся рождає.

Там Пречиста Діва

Сина породила

І в яселках Його сповила.

А на небі зірка

Ясно засвітила,

Новину усім сповістила.

Ангели співають,

Бога величають,

Славу на весь світ голосять.

А волик з ослятком

Над малим Дитятком

На колінцях тихо стоять.

Вся земля співає:

"Христос ся рождає!"

Божий дзвін лунає по церквах.

Українські люди,

Христос з нами буде,

Хай луна спів в небесах!

Колядка "Ніч над Вифлеємом": смотрите видео

"В темную нічку"

В темную нічку

Над Вифлеємом

Ясна зоря зійшла,

Світом землю покрила

Пречиста Діва, Свята Невіста

В Вертепi бідному

Синочка зродила

Спи, Ісусе, спи, маленький,

Спи, Ти, зіронька, Моя.

Твою долю, Мій миленький

Тобі співаю Я.

Ніжно цілувала,

Пеленою вкрила

Поклала спати,

Тихо пісню завела:

"Виростеш, Ти, Синку,

Станеш Ти дорослим,

У світі підеш, Дитиночко Моя"

Спи, Ісусе,

Любов Господню

І Божу правду

Ти, світом віри, людям своїм понесеш,

Правда буде жити,

Гріха окови розіб'є

А на Голгофі

Умре Дитятко моє.

Спи, Ісусе, спи, маленький,

Спи, Ти, зірочко моя

Твою долю, мій миленький,

Тобі співаю я

Спи, Ісусе, спи, маленький,

Спи, Ти, мій рожевий цвіт

І з надією на Тебе

Дивиться увесь світ.

Колядка "В темную нічку": смотрите видео

Желаем вам счастливого Рождества и веселых праздников!