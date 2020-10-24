Современные музеи, казацкий остров, водопады и величественный Днепр – встретят путешественников, которые приедут на Днепропетровщину. Но это еще не все! Какие места выбрать для осеннего путешествия по Днепровской области – читайте в нашем материале.

Невероятная природа, величественные архитектурные памятники и индустриальные города – все это есть на Днепропетровщине! Здесь можно прекрасно отдохнуть на берегу Днепра и узнать множество нового в современных музеях, отмечает 24 канал.

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Днепропетровская область: что стоит посетить / Иллюстрация 24 канала

Здесь древние времена тесно переплетены с индустриализацией, а память о минувших днях – с современными проектами развития. Если вы еще не путешествовали по Днепропетровской области, самое время планировать поездку, так как погода обещает быть солнечной!

Днепр: что стоит увидеть

Считаете Днепр крупным индустриальным городом? Отчасти так и есть, но это лишь одна из характеристик величественного города. Гостей здесь ждут множество зеленых зон, просторных проспектов, интересных музеев и театров на разные вкусы. Днепр – очень современный город, где каждый найдет чем заняться.



30 км набережной! / Фото dniprograd.org

Конечно, основным украшением города является река Днепр. Поэтому советуем сразу туда. Набережная здесь простирается на 30 километров и считается самой длинной в Европе. Множество кафе и ресторанов (часть из них – над самой водой) предложат вкусные блюда. Или же можно устроить пикник с видом на реку или отправиться в речное путешествие на экскурсионном кораблике.

Части города соединяют мосты, среди них стоит обратить внимание на Мерефо-Херсонский мост. Он является памятником архитектуры. Мост проходит через знаменитый Монастырский остров.

На сам остров тоже просто необходимо попасть. Это одно из самых любимых мест жителей Днепра. С одной стороны острова – величественные гранитные скалы, с другой – песчаная коса. На Монастырский остров можно добраться по пешеходному мосту или по канатной дороге.



Отдых на острове замечательный: здесь есть чем заняться / Фото uk.navigator-ukraina.com.ua

Остров разделен на парковую и пляжную зону. Здесь есть все для интересного отдыха: аттракционы, зоопарк, речной причал, конный двор, лодочки в аренду и множество кафе. Также здесь построен храм Святого Николая. И стоит один из крупнейших памятников Тарасу Шевченко. А еще вас ждет искусственный водопад и замечательная смотровая площадка.

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Екатеринославский бульвар – одна из самых коротких улиц города, ее длина всего 160 метров. Однако горожане любят здесь гулять, заходить в торговые центры, кафе и рестораны. На бульваре великолепное освещение, брусчатка, удобные скамейки, еще и волшебный фонтан! Потому это идеальное место для вечерней прогулки.



Отдельного внимания заслуживает еврейский комплекс "Менора". Он, кстати, самый большой в мире. Главная идея центра – не только объединение евреев Днепра и Украины, но и распространение толерантности. Здесь найдете образовательные центры, рестораны, гостиницу, хостел, музей, концертный зал, а также смотровую площадку, на которую обязательно надо подняться.



Здесь есть все: от развлечений до образовательных центров / Фото djc.com.ua

Внимания также стоит Аэрокосмический музей, так как в Украине он такой единственный. Здесь можно увидеть настоящие боевые ракеты, спутники и космические станции. В восторге будут и взрослые, и дети.



Один из самых интересных музеев Украины / Фото navkoloua.com

"Казацкая Сечь" вблизи села Гречаное

Есть что посмотреть не только в Днепре, но и в области. Днепропетровская область – край казаков. Поэтому здесь можно лучше окунуться в казацкие времена: увидеть их быт, осмотреть личные вещи казаков, почувствовать себя частью истории.

Советуем посетить этно-хутор "Казацкая Сечь". Он расположен вблизи села Гречаное. В XVII веке здесь осели запорожцы, и собственно с тех пор и появилось поселение, на основе которого создан этнографический комплекс. Неподалеку также хутор "Галушкивка" (импровизированное казацкое поселение, расположенное на территории села Гречаное).



Здесь можно увидеть настоящие шоу / Фото ua.igotoworld.com

Создать такой казацкий хутор для современников хотел еще в 1991 году Василий Скуратовский во время этнографической экспедиции. Но тогда ему не удалось воплотить идею в жизнь. За два десятилетия музей-хутор таки открыл свои двери посетителям.

Что же здесь можно увидеть? Комплекс усадеб XIX – XX века, а также шалаши, башни, ограду, боевые орудия. Еще одна усадьба – пример жилья казаков в XVII веке.

Действуют также две экспозиции: древних крестов и предметов быта. Гости хутора могут увидеть настоящую мебель, бытовые мелочи и даже оружие. Здесь можно осмотреть все самостоятельно, или же заказать заранее экскурсию.

Петриковка

Совсем недалеко – историко-этнографический комплекс "Казацкая Сотня". Этот музей расположен в селе Петриковка. Здесь, кроме экспозиции, можно увидеть конные шоу и пострелять из лука.

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Но больше всего Петриковка известна своим народным декоративным искусством – петриковской росписью, которая включена ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Немало мастеров и сегодня передают свое мастерство будущим поколениям. Здесь есть несколько музеев, где можно рассмотреть невероятной красоты рисунки местных художников. Более того – даже обыденные вещи, такие как автобусная остановка или забор, местные жители украшают яркими орнаментами.



Петриковская роспись включена в список ЮНЕСКО / Фото pinterest.com

Кодацкий остров

Советуем посетить остров со многими названиями: Пороховой, Кодацкий, Кодачек, Козачковский, Казацкий, Индры. Он расположен у правого берега Днепра на Южной окраине города в селе Старые Кодаки. Это настоящий музей древностей.



На острове можно почувствовать себя исследователем / Фото travels-ukraine.com

Во-первых, здесь найдены две стоянки доисторических людей. Во-вторых, здесь множество артефактов из жизни казаков: раскрашенные казацкой символикой камни, элементы быта и оружия, могилы и многое другое.

Некоторые историки даже считают, что с острова начиналось посвящения в запорожцы, поэтому здесь бывал каждый новый избранный гетман. Существует также легенда, что именно на острове Кодачок совершенствовали свои умения казаки-характерники.

До 90-х остров был закрыт. Ходит множество легенд и вокруг того, как его использовала советская власть.

Водопад "Белые камни"

А если хочется отойти от истории и просто полюбоваться природой, стоит поехать на пороги реки Ингулец в Кривом Роге, чтобы увидеть водопад "Белые камни". Камни как раз вовсе не белое, основание фонтана – это гранит. Но вода течет с такой силой, что ступеньки водопада почти всегда покрыты белой пеной. Отсюда и название.



Посмотрите: кажется, что камни действительно белые / Фото vesti.dp.ua

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Водопад появился не так давно – после того как построили Карачуновское водохранилище (начало 30-х лет). Но это чудо природы поражает, так как его высота 12 метров!

Токовский водопад

Токовский водопад – это еще одно замечательное место для отдыха и любования природой. Его также называют Шолохиский или "Красные камни". Длина водопада около 14 метров, а высота – 6. Наибольшее внимание привлекают красные гранитные плиты.

Здесь есть где остановиться в палатках! С Днепра к водопаду ехать 100 километров. Природа здесь просто завораживает, кроме водопада есть холмы, а неподалеку – еще и озеро, скалы здесь образуют каньон.

По данным ученых, водопад образовался 60 миллионов лет назад. В советские времена фонтан пострадал, потому что рядом с ним добывали гранит.

А вокруг Токовского водопада ходят легенды. Согласно одной из них, красные гранитные плиты образовались из ожерелья киммерийской принцессы Тамирис, которая убегала от скифов. По другой же легенде, атаман Петр Калнышевский якобы именно здесь спрятал свои сокровища: 150 тысяч серебром.



Прекрасное место для отдыха с палатками / Фото itinery.com.ua

Город Каменское

В Днепровской области еще один крупный город – это Каменское. Его считают индустриальным, но здесь тоже достаточно старинных зданий. Кроме того, здесь есть прекрасные пляжи на островах, на которые можно добраться через мосты. Пейзажи Днепра просто невероятные.

Архитектурную ценность имеют Музей истории города, Центральная городская библиотека и музыкально-драматический театр имени Леси Украинки.



Костел Святого Николая имитирует средневековье / Фото ua.igotoworld.com

В Каменском есть римско-католический храм – Костел Святого Николая. На востоке Украины их почти не сохранилось. Это здание 1895 года строительства является прекрасным образцом классических костелов. Он построен по образцу готического собора Средневековья. Обратите внимание также на Свято-Михайловский собор.