Сучасні музеї, козацький острів, водоспади та величний Дніпро – зустрінуть мандрівників, які завітають на Дніпропетровщину. Але це ще не все! Які місця обрати для осінньої подорожі Дніпровською областю – читайте в нашому матеріалі.

Неймовірна природа, величні архітектурні пам'ятки та індустріальні міста – все це є на Дніпропетровщині! Тут можна чудово відпочити на березі Дніпра і дізнатися безліч нового у сучасних музеях, зазначає 24 канал.

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Дніпропетровська область: що варто відвідати / Ілюстрація 24 каналу

Тут давні часи тісно переплетені з індустріалізацією, а пам'ять про минулі дні – з сучасними проєктами розвитку. Якщо ви досі не мандрували Дніпропетровщиною, саме час планувати поїздку, адже погода обіцяє бути сонячною!

Дніпро: що варто побачити

Вважаєте Дніпро великим індустріальним містом? Частково так і є, але це лише одна з характеристик величного міста. На гостей тут чекають безліч просторих проспектів, цікавих музеїв та театрів на різні смаки. Дніпро – дуже сучасне місто, де кожен знайде, чим зайнятися.



30 кілометрів набережної / Фото dniprograd.org

Звісно, основною окрасою міста є річка Дніпро. Тож радимо одразу піти туди. Набережна тут простягається на 30 кілометрів і вважається найдовшою у Європі. Безліч кафе і ресторанів (частина з них – над самою водою) запропонують смачні страви. Або ж можна влаштувати пікнік з панорамою на ріку чи вирушити у річкову подорож на екскурсійному кораблику.

Частини міста з’єднують мости, серед них варто звернути увагу на Мерефо-Херсонський міст. Він є пам’яткою архітектури. Міст проходить через знаменитий Монастирський острів.

На сам острів теж просто необхідно потрапити. Це одне з найулюбленіших місць жителів Дніпра. З одного боку острова – величні гранітні скелі, з іншого – піщана коса. На Монастирський острів можна добратися по пішохідному мосту чи канатною дорогою.



Відпочинок на острові чудовий: тут є чим зайнятися / Фото uk.navigator-ukraina.com.ua

Острів поділений на паркову та пляжну зони. Тут є усе для цікавого відпочинку: атракціони, зоопарк, річковий причал, кінний двір, човники в оренду та безліч кафе. Також тут збудований храм Святого Миколая. Та стоїть один з найбільших пам’ятників Тарасу Шевченкові. А ще на вас чекає штучний водоспад та чудовий оглядовий майданчик.

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Катеринославський бульвар – одна з найкоротших вулиць міста, її довжина всього 160 метрів. Але городяни люблять тут гуляти, заходити в торгові центри, кафе і ресторани. На бульварі чудове освітлення, бруківка, зручні лавки, ще й чарівний фонтан! Тому це ідеальне місце для вечірньої прогулянки.

Окремої уваги заслуговує єврейський комплекс "Менора". Він, до речі, найбільший у світі. Головна ідея центру – не лише об’єднання євреїв Дніпра і України, але й поширення толерантності. Тут знайдете освітні центри, ресторани, готель, хостел, музей, концертний зал. А також оглядовий майданчик, на який обов’язково треба піднятися.



Тут є все: від розваг до освітніх центрів / Фото djc.com.ua

Уваги також вартий Аерокосмічний музей, адже в Україні він такий єдиний. Тут можна побачити справжні бойові ракети, супутники і космічні станції. У захваті будуть і дорослі, і діти.



Один з найцікавіших музеїв України / Фото navkoloua.com

"Козацька Січ" поблизу села Гречане

Є що глянути не лише в Дніпрі, але й в області. Дніпропетровщина – край козаків. Тож тут можна якнайкраще зануритися в козацькі часи: побачити їхній побут, оглянути особисті речі козаків, відчути себе частиною історії.

Радимо відвідати етно-хутір "Козацька Січ". Він розташований поблизу села Гречане. У XVII столітті тут осіли запорожці і власне відтоді й з'явилося поселення, на основі якого створений етнографічний комплекс. Неподалік є також хутір "Галушківка" (імпровізоване козацьке поселення, розташоване на території села Гречане).



Тут можна побачити справжні шоу / Фото ua.igotoworld.com

Створити такий козацький хутір для сучасників хотів ще у 1991 році Василь Скуратівський під час етнографічної експедиції. Але тоді йому не вдалося втілити ідею в життя. За два десятиліття музей-хутір таки відкрив свої двері відвідувачам.

Тут розташований комплекс садиб XIX – XX століття, а також курені, вежі, огорожа, бойові знаряддя. Ще одна садиба – приклад житла козаків у XVII столітті.

Діє також дві експозиції: стародавніх хрестів та предметів побуту. Гості хутора можуть побачити справжні меблі, побутові дрібниці і навіть зброю. Тут можна оглянути все самостійно, або ж замовити наперед екскурсію.

Петриківка

Зовсім неподалік – історико-етнографічний комплекс "Козацька Сотня". Цей музей розташований у селі Петриківка. Тут, окрім експозиції, можна глнути кінні шоу та постріляти з лука.

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Але найбільше Петриківка відома своїм народним декоративним мистецтвом – петриківським розписом, який включений ЮНЕСКО до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Чимало майстрів і сьогодні передають свою майстерність майбутнім поколінням. Тут є кілька музеїв, де можна роздивитися неймовірної краси малюнки місцевих митців. Більше того – навіть буденні речі, такі як автобусна зупинка чи паркан, місцеві мешкнці прикрашають яскравими орнаментами.



Петриківський розпис включений до списку ЮНЕСКО / Фото pinterest.com

Кодацький острів

Радимо відвідати острів з багатьма назвами: Пороховий, Кодацький, Кодачек, Козачковський, Козацький, Індри. Він розташований біля правого берега Дніпра на Південній околиці міста в селі Старі Кодаки. Це справжній музей старожитностей.



На острові можна відчути себе дослідником / Фото travels-ukraine.com

По-перше, тут знайдено дві стоянки доісторичних людей. По-друге, тут безліч артефактів з життя козаків: розмальоване козацькою символікою каміння, елементи побуту і зброї, могили та багато іншого.

Деякі історики навіть вважають, що з острова починалось посвячення в запорожці, тому тут бував кожен новий обраний гетьман. Існує також легенда, що саме на острові Кодачок вдосконалювали свої вміння козаки-характерники.

До 90-х острів був закритий. Ходить безліч легенд і навколо того, як використовувала його радянська влада.

Водоспад "Білі камені"

А якщо хочеться відійти від історії і просто помилуватися природою, варто поїхати на пороги річки Інгулець у Кривому Розі, аби побачити водоспад "Білі камені". Каміння якраз зовсім не біле, адже основа водограю – це граніт. Але вода тече з такою силою, що сходи водоспаду майже завжди покриті білою піною. Звідси й назва.



Погляньте: здається, що каміння справді біле / Фото vesti.dp.ua

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Водоспад з’явився не так давно – після того як побудували Карачунівське водосховище (початок 30-х років). Але це диво природи вражає, адже його висота 12 метрів!

Токівський водоспад

Токівський водоспад – це ще одне чудове місце для відпочинку та милування природою. Його також називають Шолохіський або "Червоні камені". Довжина водоспаду приблизно 14 метрів, а висота – 6. Найбільшу увагу привертають червоні гранітні плити.

Тут є де зупинитися в наметах! З Дніпра до водоспаду їхати 100 кілометрів. Природа тут просто зачаровує, окрім водоспаду є пагорби, а неподалік – ще й озеро, скелі тут утворюють каньйон.

За даними науковців, водоспад утворився 60 мільйонів років тому. В радянські часи водограй постраждав, через те, що поруч із ним видобували граніт.

А навколо Токівського водоспаду ходять легенди. Згідно з однією з них, червоні гранітні плити утворилися з намиста кіммерійської принцеси Таміріс, яка тікала від скіфів. За іншою ж легендою, отаман Петро Калнишевський начебто саме тут сховав свої скарби: 150 тисяч сріблом.



Чудове місце для відпочинку / Фото itinery.com.ua

Місто Кам'янське

У Дніпровській області є ще одне велике місто – це Кам’янське. Його вважають індустріальним, але тут також достатньо старовинних будівель. Крім того, тут є чудові пляжі на островах, до яких можна дістатися мостами. Пейзажі Дніпра просто неймовірні.

Архітектурну цінність мають будівлі Музею історії міста, Центральна міська бібліотека та музично-драматичний театр імені Лесі Українки.



Костел Святого Миколая імітує середньовіччя / Фото ua.igotoworld.com

У Кам'янському є римо-католицький храм – Костел Святого Миколая. На Сході України їх майже не збереглося. Ця будівля 1895 року будівництва є чудовим зразком класичних костелів. Він збудований за зразком готичного собору Середньовіччя. Зверніть увагу також на Свято-Михайлівський собор.