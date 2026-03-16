В этот день наши предки работали на огороде и ходили к рекам, чтобы умыться родниковой водой. О Днях ангела и других праздниках 16 марта – рассказывает Православный церковный календарь.
День памяти святого мученика Савина Ермопольского
В III веке на землях древнего Египта жил человек, по имени Савин. Он был христианином, но в те времена происходили страшные гонения верующих, введенные императором Диоклетианом. Спасаясь от жестоких пыток и казней, Савин покинул родной дом и нашел приют в отдаленном селе. Вместе с единомышленниками он проводил дни в искренней молитве и строгом посте. Впрочем, однажды бедняк, которому святой помог в беде, отблагодарил предательством и выдал его тайник. Через некоторое время Савина схватили, а его земной путь завершился мученической смертью в водах Нила.
Кто празднует День ангела 16 марта?
По новоюлианскому календарю, 16 марта Дни ангела празднуют люди с именами: Роман, Иван и Павел.
Что еще отмечают?
- Ежегодно 16 марта отмечают День свободы информации. Его установил Комитет журналистов за свободу прессы в 1989 году. Кстати, дату этого праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 16 марта празднуют день рождения Джеймса Мэдисона – четвертого президента США и одного из авторов Конституции страны. В этот день принято говорить о важности прозрачности власти и права граждан на доступ к информации.
- Кроме этого, сегодня также празднуют День без селфи и День панды.