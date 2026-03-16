В этот день наши предки работали на огороде и ходили к рекам, чтобы умыться родниковой водой. О Днях ангела и других праздниках 16 марта – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святого мученика Савина Ермопольского

В III веке на землях древнего Египта жил человек, по имени Савин. Он был христианином, но в те времена происходили страшные гонения верующих, введенные императором Диоклетианом. Спасаясь от жестоких пыток и казней, Савин покинул родной дом и нашел приют в отдаленном селе. Вместе с единомышленниками он проводил дни в искренней молитве и строгом посте. Впрочем, однажды бедняк, которому святой помог в беде, отблагодарил предательством и выдал его тайник. Через некоторое время Савина схватили, а его земной путь завершился мученической смертью в водах Нила.

Кто празднует День ангела 16 марта?

По новоюлианскому календарю, 16 марта Дни ангела празднуют люди с именами: Роман, Иван и Павел.

Что еще отмечают?