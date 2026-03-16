У цей день наші предки працювали на городі та ходили до річок, щоб вмитися джерельною водою. Про Дні ангела й інші свята 16 березня – розповідає Православний церковний календар.
День пам'яті святого мученика Савина Єрмопольського
У III столітті на землях стародавнього Єгипту жив чоловік, на ім'я Савин. Він був християнином, але в ті часи відбувалися страшні гоніння вірян, запроваджені імператором Діоклетіаном. Рятуючись від жорстоких катувань і страт, Савин покинув рідну домівку та знайшов прихисток у віддаленому селі. Разом з однодумцями він проводив дні у щирій молитві та суворому пості. Втім, одного дня бідняк, якому святий допоміг у скруті, віддячив зрадою і видав його схованку. Через деякий час Савина схопили, а його земний шлях завершився мученицькою смертю у водах Нілу.
Хто святкує День ангела 16 березня?
За новоюліанським календарем, 16 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Роман, Іван і Павло.
Що ще відзначають?
- Щороку 16 березня відзначають День свободи інформації. Його встановив Комітет журналістів за свободу преси у 1989 році. До речі, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 16 березня святкують день народження Джеймса Медісона – четвертого президента США та одного з авторів Конституції країни. У цей день заведено говорити про важливість прозорості влади та права громадян на доступ до інформації.
- Крім цього, сьогодні також святкують День без селфі та День панди.