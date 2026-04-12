Праздник, наступающий сразу после Воскресения Христова, сочетает в себе глубокий духовный смысл и древние народные забавы, которые передаются из поколения в поколение. Об этом подробнее – рассказал сайт "Украинские традиции".
Что означает Поливальный понедельник?
Поливальный понедельник, который также называют Светлым или Волочильным, имеет чрезвычайно глубокие корни. В древности наши предки верили, что вода в этот день приобретает магическую силу. Она считалась символом весеннего очищения, пробуждения природы и энергии. Обливание водой символизировало смывание болезней и бед, накопившихся за зиму, и подготовку к новому этапу жизни.
С приходом христианства этот обычай стал символом духовного очищения и радости от Воскресения Христа. Вода в этот день напоминает о Таинстве Крещения и чистоте помыслов верующих. Более того, считалось, что земля, окропленная водой в этот день, даст щедрый урожай, а люди, которых облили, будут здоровыми и энергичными весь следующий год.
Поливальный понедельник во Львове
Какие традиции Поливального понедельника в Украине?
- Самая главная традиция Поливального понедельника известна каждому. В этот день парни с самого утра начинали бегать за девушками, чтобы облить их водой. Раньше это был важный ритуал ухаживания. Так, если девушку облили, это означало, что она нравится парням и скоро может выйти замуж. Девушки же не должны были обижаться, а наоборот – благодарили своих "обидчиков", даря им лучшие писанки или пасхальные яйца. Это был своеобразный выкуп за то, что им "подарили" здоровье и красоту.
- Во многих регионах Украины этот понедельник называли Волочильным, потому что существовал обычай ходить в гости к родственникам, соседям и крестным родителям. Тогда наши предки обменивались пасхальными угощениями и обязательно несли с собой куличи и яйца.
- В современном мире эта традиция несколько трансформировалась, особенно в крупных городах. В частности, во Львове, где на центральных площадях устраивают организованные водные битвы.