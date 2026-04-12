Праздник, наступающий сразу после Воскресения Христова, сочетает в себе глубокий духовный смысл и древние народные забавы, которые передаются из поколения в поколение. Об этом подробнее – рассказал сайт "Украинские традиции".

Что означает Поливальный понедельник?

Поливальный понедельник, который также называют Светлым или Волочильным, имеет чрезвычайно глубокие корни. В древности наши предки верили, что вода в этот день приобретает магическую силу. Она считалась символом весеннего очищения, пробуждения природы и энергии. Обливание водой символизировало смывание болезней и бед, накопившихся за зиму, и подготовку к новому этапу жизни.

С приходом христианства этот обычай стал символом духовного очищения и радости от Воскресения Христа. Вода в этот день напоминает о Таинстве Крещения и чистоте помыслов верующих. Более того, считалось, что земля, окропленная водой в этот день, даст щедрый урожай, а люди, которых облили, будут здоровыми и энергичными весь следующий год.

Поливальный понедельник во Львове / Фото Львовского городского совета

Кстати, в эксклюзивном интервью 24 Каналу священник УГКЦ рассказал, имеет ли традиция празднования Поливального понедельника церковные корни.

Какие традиции Поливального понедельника в Украине?