Можно ли просто выбросить остатки кулича или пасхальных яиц в мусорник – эксклюзивно в интервью для 24 Канала рассказал священник храма святых Кирилла и Мефодия во Львове, духовник УКУ, руководитель пресс-службы Львовской Архиепархии УГКЦ отец Михаил Квасюк.

Можно ли выбрасывать освященные продукты?

Эта проблема часто начинается еще с похода в магазин, когда верующие пытаются наполнить тележки из-за страха, что еды не хватит. Отец Михаил отмечает, что христианам стоит научиться культуре потребления, чтобы знать границу еще на этапе покупки. Современные холодильники помогают хранить продукты дольше, но если освященное все же испортилось, относиться к нему как к обычному мусору не стоит.

Священник УГКЦ советует не выбрасывать такие вещи в общий контейнер. Например, скорлупу от освященных яиц лучше закопать в землю. Для этого стоит найти укромное место, где редко ходят люди, чтобы проявить уважение к тому, что было благословенно в храме. Главное – помнить о духовной ценности этих блюд.

В целом должно быть понимание, что мы говорим о чем-то сокровенном, ценное, поэтому наше отношение должно быть соответствующим,

– заверил отец Михаил.

Рациональный подход к покупкам и уважительное отношение к остаткам помогут избежать греха расточительства и сохранить должное уважение к святыне.

Можно ли ставить освященные продукты на кладбище умершим?