Свято, що настає одразу після Воскресіння Христового, поєднує у собі глибокий духовний зміст та давні народні забави, які передаються з покоління в покоління. Про це детальніше – розповів сайт "Українські традиції".

Дивіться також Не викидайте у смітник: що робити з освяченою їжею, яка залишилась після свят

Що означає Поливаний понеділок?

Поливаний понеділок, який також називають Світлим або Волочильним, має надзвичайно глибоке коріння. У давнину наші предки вірили, що вода у цей день набуває магічної сили. Вона вважалася символом весняного очищення, пробудження природи та енергії. Обливання водою символізувало змивання хвороб та лиха, що накопичилися за зиму, і підготовку до нового етапу життя.

З приходом християнства цей звичай став символом духовного очищення та радості від Воскресіння Христа. Вода в цей день нагадує про Таїнство Хрещення та чистоту помислів вірян. Ба більше, вважалося, що земля, окроплена водою у цей день, дасть щедрий урожай, а люди, яких облили, будуть здоровими та енергійними весь наступний рік.

Поливаний понеділок у Львові / Фото Львівської міської ради

До речі, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу священник УГКЦ розповів, чи має традиція святкування Поливаного понеділка церковне коріння.

Які традиції Поливального понеділка в Україні?