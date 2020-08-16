Популярная украинская исполнительница Настя Каменских неустанно продолжает диктовать тренды украинским модницам. В сети все чаще появляются разнообразные варианты стильных образов, которые NK примеряет на себе.

Очередную серию модных фото артистка опубликовала на личной инстаграм-странице. Актуальный образ Каменских примерила для субботней прогулки с любимым Потапом в центре столицы.

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Сначала звезда опубликовала романтическое селфи с мужем, а позже сделала несколько эффектных кадров в одном из киевских заведений.

Новые фото Насти Каменских

Перед камерой знаменитость в который раз показала безупречный look. Для романтической прогулки она выбрала джинсовые минишорты с коричневым поясом, которые красиво подчеркнули стройную талию. Также Настя надела белую майку и удлиненный бежевый пиджак. Дополнила летний образ многочисленными изысканными аксессуарами: цепочками на шее, серьгами и браслетами. Не обошлась и без маленькой стильной сумочки.

Волосы Каменских собрала в пучок сверху, а на лице сделала макияж в естественных оттенках с легкими стрелками на веках и нюдовым блеском на губах.

"Обожаю нюд и легкие ткани", – написала в публикации NK.

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