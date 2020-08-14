Популярная украинская певица Настя Каменских, которая также известна под псевдонимом NK, в очередной раз поразила поклонников безупречным образом. Исполнительница продемонстрировала стильный look of the day.

Настя Каменских неизменно диктует тренды украинским модницам. Она активно публикует в своем фотоблоге в Инстаграме фотографии, на которых показывает не только варианты роскошных вечерних платьев, но и повседневных аутфитов.

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Артистка относится к самым привлекательным женщинам отечественного шоу-бизнеса. Ею восхищаются миллионы. Особое внимания она уделяет внешнему виду. Настя стремится всегда выглядеть эффектно и постоянно подчеркивает, что женщина, прежде всего, должна нравиться себе.

Повседневный look Насти Каменских

NK поделилась кадром, где позирует в стильной бежевой куртке, что актуальна в этом сезоне. Также знаменитость одета в серую футболку, которая красиво подчеркнула прелести ее стройной и спортивной фигуры, и светлые брюки. Связала такой look с коричневыми мюлями.

Особое внимание в образе для пятницы Каменских уделила аксессуарам. Она выбрала маленькую лаконичную сумочку через плечо, талию подчеркнула с помощью оригинального пояса. Добавила минималистичные серьги с камешками, кольца, подвеску и часы. Волосы NK уложила в естественные локоны, а на лицо решила не наносить косметику и похвасталась натуральной красотой.

"Маленькие детали имеют наибольшее значение. И не только в одежде. Согласны?",- спросила Настя у подписчиков.