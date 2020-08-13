Популярная украинская певица Настя Каменских, которая известна под псевдонимом NK, в очередной раз очаровала сеть безупречным аутфитом. Звезда показала стильный летний look, который прекрасно подойдет для жарких августовских дней.

Настя Каменских активно диктует тренды украинским модницам. Она умеет выглядеть эффектно не только в обольстительных бикини, но и в изысканном наряде. На личной инстаграм-странице артистка в очередной раз распространила кадр, где изображена в актуальной одежде.

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NK умеет удивлять публику. Она смело экспериментирует с образами. Звезда никогда не появляется на светских мероприятиях в одном наряде и всегда старается продемонстрировать как можно больше вариантов стильных повседневных аутфитов.

Повседневный look Насти Каменских

Настя Каменских предстала перед камерой в стильной белой блузке с цветочным принтом, которая также была украшена кружевом. Объемные рукава добавляли аутфиту нежности и женственности. Соединила блузку с белыми джинсами.

Волосы NK уложила в привычные для себя кудри. На лице она сделала насыщенный макияж. Настя накрасила веки светлыми матовыми тенями и добавила легкие коричневые стрелки. На губы нанесла персиковую помаду и завершила мейк идеальным контурингом лица. Маникюр знаменитость решила сделать в белом цвете.

Доброе утро! Пусть каждый ваш день начинается с любви и пусть она руководит всеми вашими поступками. Дарите любовь и нежность близким! Чаще говорите им, как сильно вы цените их! Делая их счастливее, мы делаем мир чуточку лучше и это так круто,

– написала под фото Каменских.



Настя Каменских в блузке с цветочным принтом/ Instagram / @kamenskux