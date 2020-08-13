Популярна українська співачка Настя Каменських, яка відома під псевдонімом NK, вкотре зачарувала мережу бездоганним аутфітом. Зірка показала стильний літній look, який чудово підійде для спекотних серпневих днів.

Настя Каменських активно диктує тренди українським модницям. Вона вміє виглядати ефектно не лише у звабливих бікіні, а й у вишуканому вбранні. На особистій інстаграм-сторінці артистка вкотре поширила кадр, де зображена в актуальному одязі.

Читайте також За руку з коханим: Настя Каменських зворушила милим фото з Потапом

NK вміє дивувати публіку. Вона зі сміливістю експериментує з образами. Зірка ніколи не з'являється на світських заходах в одному вбранні і завжди намагається продемонструвати якомога більше варіантів стильних повсякденних аутфітів.

Повсякденний look Насті Каменських

Настя Каменських постала перед камерою у стильній білій блузці з квітковим принтом, яка також була прикрашена мереживом. Об'ємні рукави додавали аутфіту ніжності та жіночності. Поєднала блузку із білими джинсами.

Волосся NK вклала у звичні для себе кучері. На обличчі вона зробила насичений макіяж. Настя нафарбувала повіки світлими матовими тінями і додала легкі коричневі стрілки. На губи нанесла персикову помаду і завершила мейк ідеальним контурингом обличчя. Манікюр знаменитість вирішила зробити у білому кольорі.

Доброго ранку! Нехай кожен ваш день починається з любові і нехай вона керує усіма вашими вчинками. Даруйте любов та ніжність близьким! Частіше кажіть їм, як сильно ви цінуєте їх! Роблячи їх щасливішими, ми робимо світ трішки кращим і це так круто,

– написала під фото Каменських.



Настя Каменських у блузці з квітковим принтом / Instagram / @kamenskux