Популярна українська співачка Настя Каменських, яка також відома під псевдонімом NK, вкотре вразила шанувальників бездоганним образом. Виконавиця продемонструвала стильний look of the day.

Настя Каменських незмінно диктує тренди українським модницям. Вона активно публікує у своєму фотоблогу в інстаграмі світлини, на яких показує не лише варіанти розкішних вечірніх суконь, а й повсякденних аутфітів.

Читайте також У блузці з квітковим принтом: Настя Каменських похизувалася бездоганним літнім образом – фото

Артистка належить до найпривабливіших жінок вітчизняного шоу-бізнесу. Нею захоплюються мільйони. Особливої уваги вона приділяє зовнішньому вигляду. Настя прагне завжди виглядати ефектно та постійно наголошує, що жінка, насамперед, має подобатися собі.

Повсякденний look Насті Каменських

NK поділилася кадром, де позує у стильній бежевій куртці, що актуальна в цьому сезоні. Також знаменитість одягнена у сіру футболку, яка гарно підкреслила принади її стрункої та спортивної фігури, і світлі штани. Поєднала такий look із коричневими мюлями.

Особливу увагу в образі для п'ятниці Каменських приділила аксесуарам. Вона обрала маленьку лаконічну сумочку через плече, талію підкреслила за допомогою оригінального поясу. Додала мінімалістичні сережки з камінчиками, каблучки, підвіску та годинник. Волосся NK вклала у природні локони, а на обличчя вирішила не наносити косметику та похизувалася натуральною вродою.

"Маленькі деталі мають найбільше значення. І не тільки в одязі. Згідні?", – запитала Настя у підписників.