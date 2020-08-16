Популярна українська виконавиця Настя Каменських невпинно продовжує диктувати тренди українським модницям. В мережі все частіше з'являються різноманітні варіанти стильних образів, які NK приміряє на собі.

Чергову серію модних фото артистка опублікувала на особистій інстаграм-сторінці. Актуальний образ Каменських приміряла для суботньої прогулянки з коханим Потапом у центрі столиці.

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Спершу, зірка опублікувала романтичне селфі з чоловіком, а пізніше зробила декілька ефектних кадрів в одному з київських закладів.

Нові фото Насті Каменських

Перед камерою знаменитість вкотре показала бездоганний look. Для романтичної прогулянки вона обрала джинсові мінішорти з коричневим поясом, які гарно підкреслили струнку талію. Також Настя одягнула білу майку та подовжений бежевий піджак. Доповнила літній образ численними вишуканими аксесуарами: ланцюжками на шиї, сережками та браслетами. Не обійшлася і без маленької стильної сумочки.

Волосся Каменських зібрала у пучок зверху, а на обличчі зробила макіяж у природних відтінках з легенькими стрілками на повіках та нюдовим блиском на губах.

"Обожнюю нюд і легкі тканини", – написала в публікації NK.

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