У піджаку та мінішортах: Настя Каменських продемонструвала зухвалий літній образ – фото
Популярна українська виконавиця Настя Каменських невпинно продовжує диктувати тренди українським модницям. В мережі все частіше з'являються різноманітні варіанти стильних образів, які NK приміряє на собі.
Чергову серію модних фото артистка опублікувала на особистій інстаграм-сторінці. Актуальний образ Каменських приміряла для суботньої прогулянки з коханим Потапом у центрі столиці.
Читайте також У бежевій куртці і без макіяжу: Настя Каменських вразила бездоганним образом – фото та відео
Спершу, зірка опублікувала романтичне селфі з чоловіком, а пізніше зробила декілька ефектних кадрів в одному з київських закладів.
Нові фото Насті Каменських
Перед камерою знаменитість вкотре показала бездоганний look. Для романтичної прогулянки вона обрала джинсові мінішорти з коричневим поясом, які гарно підкреслили струнку талію. Також Настя одягнула білу майку та подовжений бежевий піджак. Доповнила літній образ численними вишуканими аксесуарами: ланцюжками на шиї, сережками та браслетами. Не обійшлася і без маленької стильної сумочки.
Волосся Каменських зібрала у пучок зверху, а на обличчі зробила макіяж у природних відтінках з легенькими стрілками на повіках та нюдовим блиском на губах.
"Обожнюю нюд і легкі тканини", – написала в публікації NK.
Для перегляду фото гортайте праворуч