Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм часто демонстрируют совместные фотографии. На этот раз парень даже стал фотографом любимой и сделал нежные кадры на фоне моря.

Американская актриса и модель Никола Пельтц стала невестой сына Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклина. Кроме того, в Сети поговаривают, что пара уже стала супругами. А сами парень с девушкой только подогревают слухи нежными совместными фотографиями и видео. Никола поделилась новыми снимками с женихом на своей странице в Инстаграме.

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На совместной фотографии Никола позирует перед объективом Бруклина Бекхэма – он стал фотографом модели. Она предстала на фоне моря, надев разноцветное легкое платье на тонких бретелях в бельевом стиле. Ее образ удачно дополняли черные ботфорты на высоком каблуке от бренда Виктории Бекхэм.

Никола придерживала волосы руками и соблазнительно смотрела в объектив. Она сделала легкий макияж, подчеркнув глаза темными стрелками и накрасив губы бежевым блеском. На кадре видно и парня: он изображен спиной к камере. Бруклин надел жилетку, а на его шее была заметна татуировка в виде глаз. Поклонники пары предполагают, что тату посвящено именно Николе.

Поклонников тронула фотография: "Люблю вас, друзья", "Погодите, а кто же делал фото?", "Бесподобно", "Замечательное фото", "Обожаю татуировку Бруклина", "Мечта", – написали в комментариях.

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