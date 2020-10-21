Популярні наречені Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем часто демонструють спільні світлини. Цього разу хлопець навіть став фотографом коханої та зробив ніжні кадри на тлі моря.

Американська акторка та модель Нікола Пельтц стала нареченою сина Вікторії та Девіда Бекхемів Брукліна. Крім того, в мережі подейкують, що пара вже стала подружжям. А самі хлопець з дівчиною тільки підігрівають чутки ніжними спільними фотографіями та відео. Нікола поділилась новими знімками з нареченим на своїй сторінці в інстаграмі.

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На спільній світлині Нікола позує перед об'єктивом Брукліна Бекхема – він став фотографом моделі. Вона постала на тлі моря, одягнувши різнобарвну легку сукню на тонких бретелях в білизняному стилі. Її образ вдало доповнювали чорні ботфорти на високих підборах від бренду Вікторії Бекхем.

Нікола притримувала волосся руками та спокусливо дивилась в об'єктив. Вона зробила легкий макіяж, підкресливши очі темними стрілками та нафарбувавши губи бежевим блиском. На кадрі видно й хлопця: він зображений спиною до камери. Бруклін одягнув жилетку, а на його шиї було помітне татуювання у вигляді очей. Шанувальники пари припускають, що тату присвячене саме Ніколі.

Шанувальників зворушила світлина наречених: "Люблю вас, друзі", "Постривайте, а хто ж робив фото?", "Незрівнянно", "Чудове фото", "Обожнюю татуювання Брукліна", "Мрія", – написали в коментарях.

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