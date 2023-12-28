Чтобы привлечь гармонию и внутреннее спокойствие: в каком цвете засервировать новогодний стол 2024

До Нового 2024 года остались считанные дни. Поэтому нужно побыстрее думать, как его отпраздновать, что надеть, что приготовить, как украсить помещение. Ведь все эти детали придают особую атмосферу.

Символом 2023 был Черный Водяной Кролик. В 2024 году будет уже другой покровитель – Зеленый Деревянный Дракон. Согласно восточному гороскопу, он должен принести успех, богатство и счастье. Интересно, что у этого животного есть свои особые предпочтения, которые нужно принять во внимание в следующем году. Например, сегодня 24 Канал расскажет о том, в каком цвете сервировать новогодний стол 2024.

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Какой цвет выбрать для новогоднего стола 2024

Новогодний стол должен смотреться празднично и ярко. Не зря же говорят: "как Новый год встретишь, так его и проведешь". Кроме того, Деревянный Дракон любит нарядность. Поэтому так вы получите его приверженность.

Стол на Новый 2024 год стоит засервировать в зеленом цвете, который считается главным в грядущем году. Лучше всего, чтобы это был изумрудный оттенок. В китайской культуре он символизирует гармонию и внутреннее спокойствие. К новогоднему столу можно добавить желтый цвет, который должен принести счастье в 2024 году. Ни в коем случае не используйте темные и хмурые оттенки. Их не любит Деревянный Дракон.

Новогодний стол в зеленом цвете / Фото Canva

Декор для новогоднего стола 2024

На новогоднем столе должны стоять яркие детали, которые лучше всего передают праздничную атмосферу. Для 2024 года также подходят красный, синий, зеленый, серебряный и оранжевый цвета. Потому можете использовать их при декорировании.

Украсьте новогодний стол красивыми свечами. Это неизменный тренд любого праздника уже не первый год. Выберите большую свечу яркого цвета и поставьте ее посередине, чтобы она выделялась среди блюд.

Не стоит ставить на новогодний стол посуду, которую используете в повседневной жизни. Купите в магазине яркие тарелки и бокалы, которые будут хорошо сочетаться с новогодним декором. Кстати, бокала для вина можно украсить дополнительно. К примеру, использовать бантики или ленты.

Декор из еловых веточек

Композиции из веточек елки придадут особый шарм вашему новогоднему столу. Их можно приобрести в магазине или сделать своими руками. Вот несколько идей.

Композиция из еловых веточек в ящике.

Композиция из еловых веточек в вазе.

Композиция из еловых веточек в цветочном горшке.

Композиция из еловых веточек и свечей.

Композиция из еловых веточек в корзине.

Из веток ели также можно сделать новогодний венок. Однако это украшение больше подойдет для входной двери. Такая идея декора особенно популярна за границей. Однако и в Украине в последние годы некоторым людям полюбились веночки из еловых веток.