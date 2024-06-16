Стоит знать названия годовщин свадьбы и их характеристики. Это может помочь значительно улучшить отношения, кстати, поэтому не нужно пренебрегать.

К слову Супругам лучше быть вдвоем: 6 годовщин свадьбы, которые не стоит праздновать

1 год – ситцевая свадьба

Первый год брака, пожалуй, один из самых интересных, ведь мужчина и женщина узнают друг друга в новых обстоятельствах, в частности в быту. Существует традиция открывать в этот праздник шампанское, которое подарили на свадьбе.

2 года – бумажная свадьба

После двух лет семейной жизни супруги понемногу отходят от "медового периода" и по-новому познают реальность. Не всегда рутина хорошо влияет на отношения. Часто пары в это время расходятся, ведь не выдерживают проблем.

3 года – кожаная свадьба

3 года со дня свадьбы – серьезное событие. Если брак продержался столько времени, то влюбленные смогли преодолеть много испытаний, а не рассориться.

4 года – льняная свадьба

Лен – довольно прочная ткань, которая характеризует четвертую годовщину семейной жизни. Муж и жена начинают больше любить и ценить друг друга, ведь смогли преодолеть сложные этапы в отношениях.

Как называются годовщины свадьбы / Фото Freepik

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5 лет – деревянная свадьба

На 5 год молодые супруги празднуют свой первый юбилей. Символ этой годовщины – дерево. Стоит помнить, что за ним нужно ухаживать, чтобы было крепким и здоровым. Так, работать необходимо и над отношениями.

6 лет – чугунная свадьба

Возможно, некоторые влюбленные и не знают, что существует 6 годовщина брака, поскольку ее мало празднуют. В этот период могут случаться определенные трудности, с которыми важно справляться вместе, чтобы сохранить семью.

7 лет – медная свадьба

7 годовщину брака символизирует медь, которая отвечает на достаток. Пара прожила уже достаточно много лет вместе, чем, конечно, может гордиться,

8 лет – жестяная свадьба

8 годовщина – также не одна из самых популярных. В этот период в отношениях может быть определенный кризис, ведь рутина съедает любовь, однако ее можно спасти.

9 лет – фаянсовая свадьба

Отношения после 9 лет брака становятся достаточно хрупкими. Чтобы их спасти, нужно приложить много усилий, отдавать силы и время.

10 лет – оловянная свадьба

10 годовщина – важная дата, юбилей, который часто громко празднуют. За это время семья стала очень крепкой, поэтому ее сложно разрушить.

Влюбленная пара / Фото Freepik

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15 лет – хрустальная свадьба

Очень ценно, когда супруги проходят 15 лет бок о бок. В эту дату не стоит сидеть дома, лучше устроить большое празднование, на котором собрать самых близких людей. Однако не нужно расслабляться, чтобы сохранить отношения.

20 лет – фарфоровая свадьба

Прожить 20 лет в браке – это что-то невероятное. Не часто такое можно увидеть в наше время. В этот день также следует собрать самых близких людей.

25 лет – серебряная свадьба

Серебро – крепкий и надежный металл, каким и должен быть брак. По традиции, в этот день молодожены фактически еще раз празднуют свадьбу. То есть они приглашают гостей, заказывают торт, получают подарки и веселятся.

К вниманию! 30 лет – жемчужная свадьба, 35 лет – коралловая свадьба.

40 лет – рубиновая свадьба

Рубин – это красивый красный камень, цвет которого напоминает кровь – именно он главный во время празднования этой даты. Супруги прожили вместе уже очень долго. Муж и жена стали настоящим крепким кулаком.

45 лет – сапфировая свадьба

Согласно верованиям наших предков, сапфир избавляет от плохих мыслей. Хорошо, когда семья счастливо живет в течение стольких лет и становится только лучше.

50 лет – золотая свадьба

После 50 лет брака часто у влюбленных уже есть не только дети, но и внуки и даже правнуки. Они смогли построить настоящую семью. Кстати, на праздник женщина должна бросить букет, как принято это делать на свадьбе.