Варто знати назви річниць весілля та їхні характеристики. Це може допомогти значно покращити стосунки, до речі, тому не потрібно нехтувати.

До слова Подружжю краще бути удвох: 6 річниць весілля, які не варто святкувати

1 рік – ситцеве весілля

Перший рік шлюбу, мабуть, один із найцікавіших, адже чоловік та жінка пізнають одне одного в нових обставинах, зокрема у побуті. Існує традиція відкорковувати у це свято шампанське, яке подарували на весіллі.

2 роки – паперове весілля

Після двох років сімейного життя подружжя потрохи відходить від "медового періоду" та по-новому пізнає реальність. Не завжди рутина гарно впливає на стосунки. Часто пари у цей час розходяться, адже не витримують проблем.

3 роки – шкіряне весілля

3 роки з дня весілля – серйозна подія. Якщо шлюб протримався стільки часу, то закохані змогли подолати багато випробувань, а не розсваритися.

4 роки – лляне весілля

Льон – доволі міцна тканина, яка характеризує четверту річницю сімейного життя. Чоловік та дружина починають більше любити та цінувати одне одного, адже змогли подолати складні етапи у стосунках.

Як називаються річниці весілля / Фото Freepik

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5 років – дерев'яне весілля

На 5 рік молоде подружжя святкує свій перший ювілей. Символ цієї річниці – дерево. Варто пам'ятати, що за ним потрібно доглядати, аби було міцним та здоровим. Так, працювати необхідно і над стосунками.

6 років – чавунне весілля

Можливо, деякі закохані й не знають, що існує 6 річниця шлюбу, оскільки її мало святкують. У цей період можуть траплятися певні труднощі, з якими важливо справлятися разом, аби зберегти сім'ю.

7 років – мідне весілля

7 річницю шлюбу символізує мідь, яка відповідає на достаток. Пара прожила вже досить багато років разом, чим, звичайно, може пишатися,

8 років – жерстяне весілля

8 річниця – також не одна з найпопулярніших. У цей період у стосунках може бути певна криза, адже рутина з'їдає кохання, однак його можна врятувати.

9 років – фаянсове весілля

Стосунки після 9 років шлюбу стають досить крихкими. Аби їх врятувати, потрібно прикласти багато зусиль, віддавати сили та час.

10 років – олов'яне весілля

10 річниця – важлива дата, ювілей, який часто гучно святкують. За цей час сім'я стала дуже міцною, тому її складно зруйнувати.

Закохана пара / Фото Freepik

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15 років – кришталеве весілля

Дуже цінно, коли подружжя проходить 15 років пліч-о-пліч. У цю дату не варто сидіти вдома, краще влаштувати велике святкування, на якому зібрати найближчих людей. Однак не потрібно розслаблятися, щоб зберегти стосунки.

20 років – фарфорове весілля

Прожити 20 років у шлюбі – це щось неймовірне. Не часто таке можна побачити у наш час. У цей день також слід зібрати найближчих людей.

25 років – срібне весілля

Срібло – міцний та надійний метал, яким і має бути шлюб. За традицією, у цей день молодята фактично ще раз святкують весілля. Тобто вони запрошують гостей, замовляють торт, отримують подарунки та веселяться.

До уваги! 30 років – перлове весілля, 35 років – коралове весілля.

40 років – рубінове весілля

Рубін – це красивий червоний камінь, колір якого нагадує кров – саме він головний під час святкування цієї дати. Подружжя прожило разом вже дуже довго. Чоловік та дружина стали справжнім міцним кулаком.

45 років – сапфірове весілля

Згідно з віруваннями наших предків, сапфір позбавляє від поганих думок. Гарно, коли сім'я щасливо живе протягом стількох років та стає лише кращою.

50 років – золоте весілля

Після 50 років шлюбу часто у закоханих вже є не лише діти, але й онуки та навіть правнуки. Вони змогли збудувати справжню родину. До речі, на свято жінка повинна кинути букет, як заведено це робити на весіллі.