Варто знати назви річниць весілля та їхні характеристики. Це може допомогти значно покращити стосунки, до речі, тому не потрібно нехтувати.
До слова Подружжю краще бути удвох: 6 річниць весілля, які не варто святкувати
1 рік – ситцеве весілля
Перший рік шлюбу, мабуть, один із найцікавіших, адже чоловік та жінка пізнають одне одного в нових обставинах, зокрема у побуті. Існує традиція відкорковувати у це свято шампанське, яке подарували на весіллі.
2 роки – паперове весілля
Після двох років сімейного життя подружжя потрохи відходить від "медового періоду" та по-новому пізнає реальність. Не завжди рутина гарно впливає на стосунки. Часто пари у цей час розходяться, адже не витримують проблем.
3 роки – шкіряне весілля
3 роки з дня весілля – серйозна подія. Якщо шлюб протримався стільки часу, то закохані змогли подолати багато випробувань, а не розсваритися.
4 роки – лляне весілля
Льон – доволі міцна тканина, яка характеризує четверту річницю сімейного життя. Чоловік та дружина починають більше любити та цінувати одне одного, адже змогли подолати складні етапи у стосунках.
Як називаються річниці весілля / Фото Freepik
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5 років – дерев'яне весілля
На 5 рік молоде подружжя святкує свій перший ювілей. Символ цієї річниці – дерево. Варто пам'ятати, що за ним потрібно доглядати, аби було міцним та здоровим. Так, працювати необхідно і над стосунками.
6 років – чавунне весілля
Можливо, деякі закохані й не знають, що існує 6 річниця шлюбу, оскільки її мало святкують. У цей період можуть траплятися певні труднощі, з якими важливо справлятися разом, аби зберегти сім'ю.
7 років – мідне весілля
7 річницю шлюбу символізує мідь, яка відповідає на достаток. Пара прожила вже досить багато років разом, чим, звичайно, може пишатися,
8 років – жерстяне весілля
8 річниця – також не одна з найпопулярніших. У цей період у стосунках може бути певна криза, адже рутина з'їдає кохання, однак його можна врятувати.
9 років – фаянсове весілля
Стосунки після 9 років шлюбу стають досить крихкими. Аби їх врятувати, потрібно прикласти багато зусиль, віддавати сили та час.
10 років – олов'яне весілля
10 річниця – важлива дата, ювілей, який часто гучно святкують. За цей час сім'я стала дуже міцною, тому її складно зруйнувати.
Закохана пара / Фото Freepik
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15 років – кришталеве весілля
Дуже цінно, коли подружжя проходить 15 років пліч-о-пліч. У цю дату не варто сидіти вдома, краще влаштувати велике святкування, на якому зібрати найближчих людей. Однак не потрібно розслаблятися, щоб зберегти стосунки.
20 років – фарфорове весілля
Прожити 20 років у шлюбі – це щось неймовірне. Не часто таке можна побачити у наш час. У цей день також слід зібрати найближчих людей.
25 років – срібне весілля
Срібло – міцний та надійний метал, яким і має бути шлюб. За традицією, у цей день молодята фактично ще раз святкують весілля. Тобто вони запрошують гостей, замовляють торт, отримують подарунки та веселяться.
40 років – рубінове весілля
Рубін – це красивий червоний камінь, колір якого нагадує кров – саме він головний під час святкування цієї дати. Подружжя прожило разом вже дуже довго. Чоловік та дружина стали справжнім міцним кулаком.
45 років – сапфірове весілля
Згідно з віруваннями наших предків, сапфір позбавляє від поганих думок. Гарно, коли сім'я щасливо живе протягом стількох років та стає лише кращою.
50 років – золоте весілля
Після 50 років шлюбу часто у закоханих вже є не лише діти, але й онуки та навіть правнуки. Вони змогли збудувати справжню родину. До речі, на свято жінка повинна кинути букет, як заведено це робити на весіллі.