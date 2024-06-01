К выбору дня праздника стоит подходить внимательно, поскольку не все являются благоприятными. Когда лучше не справлять свадьбу, расскажет LifeStyle 24.
Не пропустите Когда лучше всего праздновать свадьбу в 2024 году: хорошие даты и месяцы
Дни, в которые нельзя жениться
Еще наши предки верили, что месяц, день и дата влияют на судьбу молодоженов. Если время будет неблагоприятное, то счастливой семейной жизни ждать не стоит. Жениться, в частности, нельзя во вторник, ведь тогда супруги будут всегда ссориться, в четверг, потому что кто-то из партнеров решится на измену, и в субботу, иначе брак постоянно будут печь неудачи. Все эти трудности со временем приведут к разводу. Хотя, кстати, именно на субботу чаще всего планируют свадьбу.
Неблагоприятные дни для свадьбы / Фото Canva
Нужно тщательно выбирать и месяц для праздника. Чтобы избежать проблем, не следует праздновать в январе, марте, апреле, мае и октябре. Если сыграть свадьбу тогда, то влюбленную пару может ждать вдовство, разлука и измены.
Когда еще нельзя заключать брак
- Запрещено жениться во время поста. Великий пост уже прошел, однако в августе будет еще один – Успенский. Кроме того, впереди Рождественский пост, который продлится с 15 ноября до 24 декабря.
- Церемонию венчания не стоит планировать на большие церковные праздники. Например, Преображение Господне и Рождество Христово.