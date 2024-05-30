В обществе также говорят, что не все годовщины свадьбы надо праздновать. Однако это не касается первых совместных лет. Больше – в материале.

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16-я годовщина

Согласно нумерологии, число 16 символизирует благосостояние и процветание. С этой годовщиной свадьбы связан камень топаз, который отвечает за равновесие и искренность. Однако от празднования все равно стоит отказаться. Этот день супругам нужно провести друг с другом, а не приглашать близких в гости.

17-я годовщина

Если влюбленная пара хочет сохранить крепкий брак, то 17 годовщину лучше не отмечать. Праздник также нужно провести вдвоем – например, сделать что-то, что давно планировали, а никак не получалось. Громкое празднование можно устроить, когда пройдет 20 лет со дня свадьбы.

Годовщины свадьбы, которые лучше не праздновать / Фото Canva

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19-я годовщина

19-я годовщина брака – гранатовая. Согласно эзотерике, вообще не следует устраивать гуляния после пятнадцати лет, а уже на двадцать. Это время стоит посвятить семейным проблемам, чтобы поскорее их решить.

28-я годовщина

После 28 лет брака наступает сложный период. Необходимо много работать, чтобы сохранить отношения, ведь любовный кризис может привести к разводу. Вместо того чтобы устраивать праздник, уладьте все неурядицы.

32-я и 33-я годовщина

Эти годовщины также следует провести без гостей. Влюбленной паре рекомендуется вспомнить день, когда они познакомились, чтобы снова пробудить чувства, которые были в начале отношений, и подумать как их можно улучшить.