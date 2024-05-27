Согласно поверьям, не стоит праздновать 9 лет, 13 лет, 33 года, 40 лет и 53 года. Что может случиться, узнавайте в материале LifeStyle 24.

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9 лет

У некоторых людей цифра 9 ассоциируется с грустью и смертью. Ведь, по традиции, покойных родственников поминают на 9 день. Говорят, что именно тогда душа умершего отправляется в мир иной.

13 лет

Цифра 13 не полюбилась народу. Еще наши предки считали, что она несет за собой негатив и беду. Вспомните только сколько суеверий ходит относительно пятницы 13. Считается, что даже 13-летие может навлечь несчастье.

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33 года

Мужчинам, которым исполняется 33 года, свой день рождения праздновать не следует. Известно, что в этом возрасте Иисуса Христа распяли на кресте. Если нарушить примету, то в жизнь придет немало проблем.

40 лет

Цифра 40 также связана с умершими. В народе говорят, что именно в этот день душа покойника покидает наш мир навсегда. Поэтому тогда чтят память человека, которого уже нет. 40-летие же лучше не отмечать.

53 года

53 года не рекомендуется праздновать женщинам. Есть мнение, что иначе они могут быстрее состариться. Чтобы сохранить молодость, не нужно устраивать даже небольшие посиделки в этот день рождения.