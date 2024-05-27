Згідно з повір'ями, не варто святкувати 9 років, 13 років, 33 роки, 40 років та 53 роки. Що може трапитися, дізнавайтеся у матеріалі LifeStyle 24.

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9 років

У деяких людей цифра 9 асоціюється зі смутком та смертю. Адже, за традицією, покійних родичів поминають на 9 день. Кажуть, що саме тоді душа померлого відправляється в інший світ.

13 років

Цифра 13 не полюбилася народові. Ще наші предки вважали, що вона несе за собою негатив та біду. Згадайте лише скільки забобонів ходить щодо п'ятниці 13. Вважається, що навіть 13-річчя може накликати нещастя.

Які дні народження не варто святкувати / Фото Freepik

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33 роки

Чоловікам, яким виповнюється 33 роки, свій день народження святкувати не слід. Відомо, що у цьому віці Ісуса Христа розіп'яли на хресті. Якщо порушити прикмету, то у життя прийде чимало проблем.

40 років

Цифра 40 також пов'язана з померлими. У народі кажуть, що саме цього дня душа покійника покидає наш світ назавжди. Тому тоді вшановують пам'ять людини, якої вже нема. 40-річчя ж краще не відзначати.

53 роки

53 роки не рекомендується святкувати жінкам. Є думка, що інакше вони можуть швидше постаріти. Щоб зберегти молодість, не потрібно влаштовувати навіть невеличкі посиденьки у цей день народження.