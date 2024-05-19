Якщо міняти постільну білизну у п'ятницю, то можуть розпочатися проблеми зі сном, наприклад, будуть приходити нічні кошмари. Неділя та церковні свята є несприятливими днями, адже з'явиться чимало буденних труднощів. Коли ж найкраще займатися цією справою, дізнавайтеся на сайті LifeStyle 24.
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Коли варто міняти постіль
Найкращий день тижня для зміни постільної білизни – це субота. Тоді навколо панує позитивна енергетика, яка притягує у сім'ю достаток та здоров'я. Якщо ви хочете налагодити сон, то зробіть це у понеділок. Однак зауважте, що у перший день тижня не рекомендується прати будь-які речі.
Оновлювати постіль потрібно у четвер, аби привабити удачу. У ваш будинок, крім того, прийде процвітання, а фінансові проблеми зникнуть. До речі, для залучення грошей у спальні слід тримати квіти та ароматичні свічки.
Сприятливі дні для зміни постелі / Фото Pexels
Вдалим днем для зміни постелі також є середа. Тоді це особливо рекомендується робити людям, які хочуть повернути гармонію та спокій у родину. Середина тижня, крім того, сприятлива для відпочинку.
Які ще є народні прикмети про постіль
- Не варто часто змінювати постільну білизну. Річ у тім, що так прийдуть біди та нещастя, зокрема постраждають сімейні стосунки.
- Краще не спати на постелі, яку перед тим не попрасували. Вважається, що тоді злі духи можуть зашкодити людині.
- Чоловікові та дружині не рекомендується купувати постільний комплект помаранчевого кольору, оскільки хтось з партнерів зрадить.