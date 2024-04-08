Однак народні прикмети стверджують, що не всі сни варто розповідати до обіду. Про що саме йдеться, читайте на сайті LifeStyle 24.

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Чому не можна розказувати сни до обіду

Існує думка, що погані сни не слід розказувати до 12:00. Річ у тім, що так вони виявляться віщими, тому незабаром збудуться, а у ваше життя прийде чимало проблем. Ба більше, сни, які несуть негатив, взагалі краще тримати при собі.

Зазначимо, що також не варто обговорювати з кимось жахи, які інколи сняться. Їх взагалі потрібно чимшвидше забути, щоб не накликати біду. Буває, що такі сни турбують майже щоночі, тоді проблему необхідно розв'язувати.

Народні повір'я про сон / Фото Canva

Кому не потрібно розказувати свої сни

Згідно з езотерикою, хорошими снами варто ділитися лише з рідними та друзями. Інакше вам можуть позаздрити вороги або недруги. Розповідайте про відверті речі лише оточенню, якому точно довіряєте, уникайте незнайомців.

Є люди, яким дійсно складно зберігати сон у секреті. Тоді дотримуйтесь такої поради: можете записати побачене у нотатках у телефоні або у блокноті. Так ви позбудетеся тягаря на душі та не притягнете проблеми у життя. Загалом краще довірятися власним відчуттям, адже вони рідко підводять.