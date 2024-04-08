Однако народные приметы утверждают, что не все сны стоит рассказывать до обеда. О чем именно идет речь, читайте на сайте LifeStyle 24.

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Почему нельзя рассказывать сны до обеда

Существует мнение, что плохие сны не следует рассказывать до 12:00. Дело в том, что так они окажутся вещими, поэтому вскоре сбудутся, а в вашу жизнь придет немало проблем. Более того, сны, которые несут негатив, вообще лучше держать при себе.

Отметим, что также не стоит обсуждать с кем-то ужасы, которые иногда снятся. Их вообще нужно поскорее забыть, чтобы не навлечь беду. Бывает, что такие сны беспокоят почти каждую ночь, тогда проблему необходимо решать.

Народные поверья о сне / Фото Canva

Кому не нужно рассказывать свои сны

Согласно эзотерике, хорошими снами стоит делиться только с родными и друзьями. Иначе вам могут позавидовать враги или недруги. Рассказывайте об откровенных вещах только окружению, которому точно доверяете, избегайте незнакомцев.

Есть люди, которым действительно сложно хранить сон в секрете. Тогда следуйте такому совету: можете записать увиденное в заметках в телефоне или в блокноте. Так вы избавитесь от бремени на душе и не притянете проблемы в жизнь. В общем лучше доверяться собственным ощущениям, ведь они редко подводят.