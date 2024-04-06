Наши предки считали, что стол обладает особой силой, поэтому относились к нему бережно. В частности, не оставляли грязным, старались не повредить, меняли скатерть и протирали от пыли и грязи.

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Почему не стоит класть ключи на стол

Суеверия утверждают, что ключи лучше класть на тумбочку, а не на стол. Иначе жильцы дома накликают на себя неприятности: потоп, вредное поведение детей, гибель комнатных растений, плесень и проблемы с ремонтом.

Нужно выбрать одно место, в котором будут храниться ключи. Например, карман или сумку. Так вы убережете себя от проблем. Кроме того, не следует забывать ключи дома. Ведь может ухудшиться память.

Народные приметы о ключах / Фото Canva

Какие еще приметы есть о ключах

Согласно народным поверьям, ключи нужно беречь как зеницу ока. Если их потерять, то можно лишиться покоя. Ночью к человеку будут приходить плохие сны, а из-за этого потом появится много страхов.

Также не стоит приносить домой ключи, которые нашли где-то на улице. Ведь вы притянете в дом чужую энергетику, которая не всегда является хорошей. Лучше поскорее найти их владельца и отдать.

Старайтесь осторожно открывать двери, чтобы не сломать ключ. Иначе дом потеряет защиту, и туда будет легко попасть врагам или завистникам. Если неприятная ситуация таки случится, то сразу замените замок и ключи.