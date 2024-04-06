Наши предки считали, что стол обладает особой силой, поэтому относились к нему бережно. В частности, не оставляли грязным, старались не повредить, меняли скатерть и протирали от пыли и грязи.

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Почему не стоит класть ключи на стол

Суеверия утверждают, что ключи лучше класть на тумбочку, а не на стол. Иначе жильцы дома накликают на себя неприятности: потоп, вредное поведение детей, гибель комнатных растений, плесень и проблемы с ремонтом.

Нужно выбрать одно место, в котором будут храниться ключи. Например, карман или сумку. Так вы убережете себя от проблем. Кроме того, не следует забывать ключи дома. Ведь может ухудшиться память.

Почему нельзя держать ключи на столе Народные приметы о ключах / Фото Canva

Какие еще приметы есть о ключах

Согласно народным поверьям, ключи нужно беречь как зеницу ока. Если их потерять, то можно лишиться покоя. Ночью к человеку будут приходить плохие сны, а из-за этого потом появится много страхов.

Также не стоит приносить домой ключи, которые нашли где-то на улице. Ведь вы притянете в дом чужую энергетику, которая не всегда является хорошей. Лучше поскорее найти их владельца и отдать.

Старайтесь осторожно открывать двери, чтобы не сломать ключ. Иначе дом потеряет защиту, и туда будет легко попасть врагам или завистникам. Если неприятная ситуация таки случится, то сразу замените замок и ключи.