Также утверждают, что двери – это проход для потусторонних сил, поэтому людям иногда и снятся кошмары. Кроме того, можно навлечь проблемы со здоровьем или трудности в семью. Как еще не стоит спать, расскажет LifeStyle 24.

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Почему нельзя спать напротив зеркала

Зеркало – это довольно магический предмет, ведь его часто используют для ритуалов люди, которые обладают сверхспособностями. Считается, что он помогает живым общаться с мертвыми, соединяя два мира.

Если спать напротив зеркала, то можно потерять жизненную энергию, попасть под действие злых духов, которые проходят сквозь него, сильно заболеть и даже внезапно умереть. Согласно народным приметам, этого запрета особенно нужно придерживаться супругам, иначе брак распадется.

Народные приметы о сне / Фото Pexels

Почему нельзя спать в носках

Некоторые люди любят спать в носках, ведь в доме бывает холодно. Однако этого делать не стоит. По поверьям, весь негатив отходит от человека именно через голые ноги. Если же надеть носки, то плохая энергетика, накопленная за день, никуда не денется и вскоре навредит. К примеру, можно стать очень раздражительным, злым и постоянно не иметь настроения.

Однако следует заметить, что церковь выступает против предрассудков, ведь они не соответствуют христианским традициям и только вводят людей в заблуждение.